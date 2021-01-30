В Україну повертаються 20-градусні морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні знову принесе сильні морози - температура подекуди опуститься до -20 градусів і навіть нижче. Синоптики кажуть, що похолодання слід чекати вже в першій декаді лютого, а ось останні січневі дні будуть дуже сніжними.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, нас чекають дві хвилі пониження температури у перші дні лютого, потім - невелике потепління, а вже до 7-8 лютого на градусниках можна буде побачити більш серйозний "мінус".

Перше пониження очікується вже 31 січня - 2 лютого. Найхолодніше буде на Півночі та Заході. Вночі термометри покажуть -10... -18, а вдень буде терпимий холод (-2... -3 градуси). В інших областях сильні морози перші дні лютого не принесуть. Але ось опадів до кінця січня буде багато - сніг, мокрий сніг, дощ - все залежить від температури.

У першій декаді лютого опадів буде менше, 3-5 числа потеплішає до денних "плюсів" - на Заході і Півдні дійде до +8 градусів.

6-8 лютого нас чекає нова порція морозів - на Півночі вночі -16... -21 градус, удень -6... -12. На Сході і в Центрі вдень -3... -8 градусів, а вночі -12... -13. На Заході вдень -3... -5, вночі до -10 градусів, а на Півдні вдень 0... -4, вночі -6... -10 морозу.

Нижче - прогноз погоди на 10 днів для Києва, Харкова, Сум, Полтави, Львова та Одеси.

Погода в Україні, прогноз на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Метеопрог і Аccuweather також обіцяють зниження температури у перші дні лютого. Принаймні, такий прогноз вони дають для Києва.



Погода в Києві з 30 січня по 5 лютого (скрін: meteoprog.ua)

Погода у Києві з 31 січня по 6 лютого (скрін: meteoprog.ua)

Раніше синоптики також розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.

А ось метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, чого чекати від клімату в Україні в найближчі п'ять років.