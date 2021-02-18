В Украину спешит весенняя погода: когда ждать потепления

Погода в Украине принесет потепление уже через несколько дней, хотя до конца недели сохранятся морозы с периодическими осадками в виде снега. "Плюсовая" температура ожидается на всей территории страны с понедельника, 22 февраля.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Укргидрометцентра .

Также отмечается, что 18 февраля в Карпатах из-за снегопадов и метелей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в горах Львовской области и на высокогорье Ивано-Франковской области.

В четверг снег с дождем прогнозируется в центральных, южных и восточных областях. На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность.

Температура воздуха 18 февраля днем ожидается на Севере около -10... -8 градусов, в остальной части страны около -6... -2 градусов, в Крыму и на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

Погода в Украине 18 февраля (фото: meteo.gov.ua)

19 февраля снег ожидается только в Запорожской, Донецкой, Херсонской областях и в Крыму, а на остальной территории Украины будет без осадков.

Морозы усилятся. Температура воздуха в северных областях днем составит около -13... -10 градусов, а ночью градус опустится до -25. Днем на Западе будет -6... -2 градуса, а ночью от -15 до -23 градусов (теплее будет на Закарпатье: днем небольшие "плюсы", а ночью - до -14 градусов). В центральных областях днем ожидается около -10... -6 градусов, а ночью от -26 до -16 градусов. На Востоке днем около -8... -4 градуса, и ночью от -18 до -11 градусов. В южных областях днем -6... -3 градуса и ночью около -14... -9 градусов.

Погода в Украине 19 февраля (фото: meteo.gov.ua)

20 февраля осадки прогнозируются в центральных, южных и местами в западных областях.

Температура воздуха начнет повышаться. В среднем по стране ожидается в дневное время около -3... +3 градуса, а ночью еще сохранятся значительные морозы (только на Западе "минуса" будут не существенные).

Погода в Украине 20 февраля (фото: meteo.gov.ua)

21 февраля солнышко порадует жителей западных регионов, а на остальной территории будет пасмурно и облачно. Небольшой снег ожидается только в Черниговской и Сумской областях.

Продолжится тенденция к потеплению, и столбики термометров будут варьироваться в среднем по Украине между -1... +5 градусов днем (на Западе потеплеет до +8... +9), а ночью ожидается от -8 до нуля градусов.

Погода в Украине 21 февраля (фото: meteo.gov.ua)

22 февраля, согласно прогнозам синоптиков, настанет "весенняя погода", хотя в восточных областях о зиме будут напоминать несущественные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха везде в Украине днем будет "плюсова": в среднем от +2 до +8 градусов (на Закарпатье и в Черновецкой области воздух прогреется до +11... +12 градусов). Ночью ожидается около -3... 0 градусов.

Погода в Украине 22 февраля (фото: meteo.gov.ua)