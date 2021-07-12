Украину разжарит до +37 градусов: где и когда будет самая опасная погода

Понедельник, 12 июля, будет жарким, но в некоторых областях разыграется стихия. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в южных, центральных областях, на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

Температура в этот день будет +29+33 градуса. Также синоптики предупреждают об опасности пожаров.

"12-14 июля в большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской, 13-14 июля и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Скрин: Погода в Украине 12 июля (meteo.gov.ua)

13 июля атмосферный фронт с дождями и грозами ожидается на Правобережной части Украины, кроме крайнего запада. Температура во вторник +31+33, но на юге градусы ниже - от +27 до +29.

В среду, 14 июля, в стране будет царить антициклон - осадки не предвидятся, а температура +31+33 по всей стране.

Скрин: Погода в Украине 13-14 июля (meteo.gov.ua)

15 июля термометры покажут +32+37 градусов, жарче всего на юге и востоке. Чуть ниже градусы - от +30 до +33 на западе и в Одесской области. На крайнем западе возможны осадки.

В пятницу, 16 июля, снова будет до +37 градусов, но с запада начнет заходить воздух посвежее. Тут ожидается гроза и +27+30 градусов.

Скрин: Погода в Украине 15-16 июля (meteo.gov.ua)

Когда снизится температура

После лютой жары температура резко скакнет вниз - до +25 градусов. Синоптики прогнозируют, что свежий воздух вместе с атмосферным фронтом зайдет в страну с запада с 16-17-го июля. 19-20-го прохладнее станет почти по всей стране, а 22-23-го июля более низкая температура доберется и до крайнего востока.