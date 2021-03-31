В Украину снова придут дожди и похолодает: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается теплая и в большинстве областей сухая. Температура воздуха ожидается комфортная, но в нескольких регионах пройдут дожди.

Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине 1 апреля

На востоке небольшая облачность, без существенных осадков. Ночью от 0 до +2 градусов, днем прогреется до +13 +15 градусов, местами до +16 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +1 до +4 градусов, днем прогреется до +12 +16 градусов. В Крыму сухо, но облачно. Ночью +1 +3 градуса, днем от +12 до +14 градусов.

На севере страны будет очень тепло, без осадков, но с небольшой облачностью. Ночная температура составит +5 +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов.

Западные области накроет кратковременными дождями, но температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Ночью в регионе от +5 до +7 градусов, днем ожидается от +16 до +19 градусов.

В центральной части страны небольшая облачность, без осадков. Ночная температура будет колебаться от +1 до +5 градусов, днем потеплеет до +14 +16 градусов.

В Киеве 1 апреля без существенных осадков, облачно. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 1 апреля

Погода в Украине 2 апреля

В пятницу, 2 апреля, температура воздуха резко пойдет вниз, а большинство областей страны накроет кратковременными дождями.

На востоке сухо будет только в Луганской и Донецкой области, в остальных – пройдут кратковременные дожди. Ожидается усиление ветра. Ночью в регионе от +2 до +6 градусов, днем от +11 до +15 градусов.

Южные области также начнет заливать дождями, ожидается сильный ветер. Ночью от +2 до +6 градусов, днем от +12 до +15 градусов. В Крыму пройдет кратковременный дождь. Ночью +2 +4 градуса, днем +13 +15 градусов.

На севере синоптики прогнозируют дожди ночью, и днем. Температура воздуха упадет, ночью +6 +8 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

Западные области затянет дождями и похолодает. Ночью в регионе +5 +7 градусов, днем ожидается от +7 до +11 градусов.

В центральной части страны пройдут кратковременные дожди, ночью +4 +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов.

А Киеве 2 апреля кратковременные дожди прогнозируются ночью и днем. Температура воздуха составит в ночные часы +6 +8 градусов, днем ожидается +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 2 апреля