В Україну знову прийдуть дощі і похолодає: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні в найближчу добу очікується тепла і в більшості областей суха. Температура повітря очікується комфортна, але в кількох регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомили на сайті Українського гідрометцентру.

Погода в Україні 1 квітня

На сході невелика хмарність, без істотних опадів. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень прогріється до +13 +15 градусів, місцями до +16 градусів.

В південній частині опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вночі від +1 до +4 градусів, вдень прогріється до +12 +16 градусів. У Криму сухо, але хмарно. Вночі +1 +3 градуси, вдень від +12 до +14 градусів.

На півночі країни буде дуже тепло, без опадів, але з невеликою хмарністю. Нічна температура становитиме +5 +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 градусів.

Західні області накриє короткочасними дощами, але температура повітря підвищиться ще на кілька градусів. Вночі від +5 до +7 градусів, вдень очікується від +16 до +19 градусів.

В центральній частині країни невелика хмарність, без опадів. Нічна температура буде коливатися від +1 до +5 градусів, вдень потеплішає до +14 +16 градусів.

У Києві 1 квітня без істотних опадів, хмарно. Вітер південно-західний, помірний. Вночі у столиці +6 +8 градусів, вдень від +17 до +19 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 1 квітня

Погода в Україні 2 квітня

У п'ятницю, 2 квітня, температура повітря різко піде вниз, а більшість областей країни накриє короткочасними дощами.

На сході сухо буде тільки в Луганській і Донецькій області, в інших – пройдуть короткочасні дощі. Очікується посилення вітру. Вночі від +2 до +6 градусів, вдень від +11 до +15 градусів.

Південні області також почне заливати дощами, очікується сильний вітер. Вночі від +2 до +6 градусів, вдень від +12 до +15 градусів. В Криму пройде короткочасний дощ. Вночі +2 +4 градуси, вдень +13 +15 градусів.

На півночі синоптики прогнозують дощі вночі, і вдень. Температура повітря впаде, вночі +6 +8 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

Західні області затягне дощами та похолодає. Вночі в регіоні +5 +7 градусів, вдень очікується від +7 до +11 градусів.

В центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі, вночі +4 +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +13 градусів.

А в Києві 2 квітня короткочасні дощі прогнозуються вночі й вдень. Температура повітря становитиме вночі +6 +8 градусів, вдень очікується +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 2 квітня