Когда в Украину придет настоящая весна: синоптики дали детальный прогноз

Погода в Украине в марте порадует весенним теплом. Однако не сразу. Синоптики предупреждают, что с 3 по 6 марта ожидаются сильные морозы, когда термометры могут показать до -15 градусов в ночное время. Это будут последние серьезные морозы. Впоследствии небольшие минусы задержатся только на востоке страны.

Как уточняют синоптики, на востоке страны погода будет холодной дольше всего. Заморозки в ночное время не будут отступать до второй половины марта. Но уже с 9 числа днем будет держаться плюсовая температура.

Погода в Харькове в феврале и марте 2021 (карта: gismeteo.ua)

В центральных регионах ночные заморозки также не будут уходить, но плюсовые температуры ожидаются уже с 8 марта.

Погода в Киеве в феврале и марте 2021 (карта: gismeteo.ua)

На западе Украины ночные морозы закончатся уже 9 марта, после чего небольшие "минусы" будут изредка наблюдаться в темное время суток. "Плюсовая" температура начнет доминировать днем уже с 5 числа месяца.

Погода во Львове в феврале и марте 2021 (карта: gismeteo.ua)

Юг нашей страны станет первым регионом, куда придет весна. Последние заморозки ожидаются 9 марта, после чего даже ночью не менее +2 градусов.

Погода в Одессе в феврале и марте 2021 (карта: gismeteo.ua)

Во всех регионах с 9 марта ожидается увеличение уровней тепла. Месяц будет богатым на осадки и солнце.