Коли в Україну прийде справжня весна: синоптики дали детальний прогноз

Погода в Україні в березні порадує весняним теплом. Однак не відразу. Синоптики попереджають, що з 3 по 6 березня очікуються сильні морози, коли термометри можуть показати до -15 градусів у нічний час. Це будуть останні серйозні морози. Згодом невеликі мінуси затримаються тільки на сході країни.

Як уточнюють синоптики, на сході країни погода буде холодною найдовше. Заморозки в нічний час не будуть відступати до другої половини березня. Але вже з 9 числа вдень триматиметься плюсова температура.

Погода у Харкові в лютому і березні 2021 (карта: gismeteo.ua)

У центральних регіонах нічні заморозки також не будуть йти, але плюсові температури очікуються вже з 8 березня.

Погода у Києві в лютому і березні 2021 (карта: gismeteo.ua)

На заході України нічні морози закінчаться вже 9 березня, після чого невеликі "мінуси" будуть зрідка спостерігатися в темний час доби. "Плюсова" температура почне домінувати вдень вже з 5 числа місяця.

Погода у Львові в лютому і березні 2021 (карта: gismeteo.ua)

Південь нашої країни стане першим регіоном, куди прийде весна. Останні заморозки очікуються 9 березня, після чого навіть вночі буде не менше +2 градусів.

Погода в Одесі в лютому і березні 2021 (карта: gismeteo.ua)

У всіх регіонах з 9 березня очікується збільшення рівнів тепла. Місяць буде багатим на опади та сонце.