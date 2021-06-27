Украину накроют обильные осадки со шквалами: где заметно посвежеет
Погода в Украине в воскресенье, 27 июня, ожидается с обильными грозовыми ливнями, на синоптическую ситуацию будут влиять воздушные массы с запада, и осадки со шквалами и град накроют практически все регионы. Температура воздуха будет снижаться почти везде.
Такой прогноз дали синоптики на сайте Meteoprog.
Сильные ливни на западе и в центре Украины могут привести к выпаданию до 24 мм осадков.
Погода в центральных регионах 27 июня
В Винницкой области ожидается переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Столбики термометров в дневное время покажут около +25... +28 градусов.
В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях также ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем около +26... +29 градусов.
Погода в западных регионах 27 июня
Во Львовской и Волынской областях будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха около +24... +27 градусов.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут грозовые дожди. Столбики термометров покажут в дневное время +23... +26 градусов.
В Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях - осадки. Температура воздуха днем около +24... +27 градусов.
На Закарпатье существенные осадки не ожидаются, будет переменная облачность. Температура воздуха около +26... +29 градусов.
Погода на севере Украины 27 июня
В Киевской, Черниговской и Сумской областях прогнозирует переменная облачность, дожди и грозы. Столбики термометров днем покажут около +26... +29 градусов.
В Житомирской области пройдут осадки. Температура воздуха днем около +25... +28 градусов.
Погода в восточных регионах 27 июня
Харьковскую и Донецкую области накроют дожди и грозы. Температура воздуха в дневное время +27... +30 градусов.
В Луганской области ожидается переменная облачность, пройдут осадки. Столбики термометров поднимутся максимум до +32 градусов.
Погода на юге Украины 27 июня
В Одесской области и в Крыму ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем +26... +29 градусов.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, тут также пройдут осадки. Столбики термометров днем покажут +25... +28 градусов.
Ранее сообщалось, что в Украине на эти выходные было объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и южных областях.
Напомним, недавно появился прогноз погоды на июль в Украине, и синоптики предупредили об аномальной жаре и бурях.