Украину накроют грозовые ливни: куда не доберется непогода

Погода в центральных регионах 30 мая

В Винницкой области будет облачно, пройдут осадки. Температура воздуха днем составит около +16... +19 градусов.

В Черкасской и Кировоградской областях - дождь и грозы. Столбики термометров днем покажут около +19... +23 градусов.

В Полтавской и Днепропетровской областях будут осадки, облачно. Температура воздуха составит +21... +25 градусов.

Погода в западных регионах 30 мая

Во Львовской, Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, пройдут дожди с грозами. Термометры днем покажут от +12 до +15 градусов.

В Ровенской и Хмельницкой областях тоже прогнозируются осадки. Температура воздуха около +13... +16 градусов.

В Черновицкой и Закарпатской областях будут грозы и дожди. Столбики термометров покажут +14... +17 градусов.

Погода на Севере Украины 30 мая

В Киевской и Черниговской областях будет облачно, ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха около +16... +19 градусов.

В Житомирской области облачно, будут осадки. Похолодает - температура воздуха ожидается около +13... +16 градусов.

В Сумской области - грозовая погода, дожди. При этом градусники порадуют комфортной температурой около +18... +21 градусов.

Погода в восточных регионах 30 мая

В Харьковской и Донецкой областях - облачно, пройдут дожди и грозы. Температура воздуха днем ожидается от +22 до +25 градусов.

В Луганской области тоже будет дождливо. Столбики термометров покажут около +23... +26 градусов.

Погода на Юге Украины 30 мая

В Одесской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха в дневное время прогнозируется около +19... +22 градусов.

В Николаевской области - без дождей, будет переменная облачность. Столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов.

В Херсонской, Запорожской областях и в Крыму тоже существенные осадки не ожидаются, будет переменная облачность. Температура воздуха днем около +22... +25 градусов.