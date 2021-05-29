Конец весны станет прохладным и дождливым, а лето встретит украинцев грозами: где будет заливать

Погода в Украине в последние дни мая не принесет потепления, однако после обильного осадками воскресенья придет более "сухое" начало недели - ливни и грозы пройдут только в некоторых регионах. Впрочем, уже 3 июня осадки накроют практически всю территорию страны.

В воскресенье, 30 мая, дожди не доберутся только до южных областей, а на остальной части Украины будут лить дожди, причем на Западе страны ожидаются значительные ливни.

Температура воздуха на Правобережье, в центральных и северных областях составит в среднем около +16... +20 градусов, теплее будет в южных и восточных регионах, где термометры поднимутся максимум до +25 градусов.

Карта погоды в Украине 30 мая (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 31 мая, дожди останутся только в западных областях, а на Юге пройдут грозы. На остальной части территории Украины будет облачно с прояснением, без осадков.

В начале недели температура воздуха снизится еще на пару градусов - в среднем прогнозируется около +15... +18 градусов, при этом в южных, восточных и местами центральных областях будет до +24... +25 градусов.

Карта погоды в Украине 31 мая (фото: meteo.gov.ua)

В первый день лета 1 июня, во вторник, дожди с грозами ожидаются в восточных, южных и местами в центральных областях.

Тенденция к снижению температуры воздуха продолжится, и выше +22 градусов термометры не покажут, а в среднем по стране ожидается около +14... +17 градусов.

Карта погоды в Украине 1 июня (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 2 июня, осадки в виде кратковременных дождей с грозами охватят большую половину Украины, и сухой останется только северная часть страны.

Температура воздуха будет аналогичная прошлому дню: и будет колебаться между +13 и +22 градусов.

Карта погоды в Украине 2 июня (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, 3 июня, грозы и дожди будут везде в Украине. При этом понемногу станут подниматься столбики термометров: ожидается в целом от +16 и до +22 градусов.

Карта погоды в Украине 3 июня (фото: meteo.gov.ua)