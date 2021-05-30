Україну накриють грозові зливи: куди не добереться негода

Погода в центральних регіонах 30 травня

У Вінницькій області буде хмарно, пройдуть опади. Температура повітря вдень становитиме близько +16... +19 градусів.

У Черкаській та Кіровоградській областях - дощ та грози. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +19... +23 градусів.

У Полтавській та Дніпропетровській областях будуть опади, хмарно. Температура повітря складе +21... +25 градусів.

Погода в західних регіонах 30 травня

У Львівській, Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, пройдуть дощі з грозами. Термометри вдень покажуть від +12 до +15 градусів.

У Рівненській та Хмельницькій областях теж прогнозуються опади. Температура повітря близько +13... +16 градусів.

У Чернівецькій та Закарпатській областях будуть грози та дощі. Стовпчики термометрів покажуть +14... +17 градусів.

Погода на півночі України 30 травня

У Київській та Чернігівській областях буде хмарно, очікуються дощі з грозами. Температура повітря близько +16... +19 градусів.

У Житомирській області хмарно, будуть опади. Похолодає - температура повітря очікується близько +13... +16 градусів.

У Сумській області - грозова погода, дощі. При цьому градусники порадують комфортною температурою близько +18... +21 градусів.

Погода в східних регіонах 30 травня

У Харківській та Донецькій областях - хмарно, пройдуть дощі та грози. Температура повітря вдень очікується від +22 до +25 градусів.

У Луганській області теж дощитиме. Стовпчики термометрів покажуть близько +23... +26 градусів.

Погода на півдні України 30 травня

В Одеській області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря в денний час прогнозується близько +19... +22 градусів.

У Миколаївській області - без дощів, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть від +21 до +24 градусів.

У Херсонській, Запорізькій областях і в Криму теж істотні опади не очікуються, буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень близько +22... +25 градусів.