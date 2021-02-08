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Украину накроет серия циклонов: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет под влиянием серии циклонов, которые принесут перепады температуры от почти десятиградусных морозов на Севере до +15 весеннего тепла на Юге. А вот к выходным придут морозы до -25 градусов.

О погоде на ближайшие дни рассказала Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

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"Серия циклонов, которые проносятся Украиной, снег, дождь, от сильного мороза на севере до +15 градусов в Крыму, штормовой ветер, гололедица, метели, гололед..." - пишет Диденко.

Во вторник, 9 февраля, осадков будет уже меньше, но циклоны еще будут задавать погоду в Украине.

"Ближайшей ночью осадки еще охватят большинство областей Украины. А завтра днем их наибольшая вероятность - на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области", - добавила синоптик.

При этом осадки будут очен капризными. Они будут слоями распределяться с Севера на Юг. Ожидается снег, за ним - мокрый снег, ледяной дождь и дождь. Тип осадков будет зависеть от температуры в регионе.

А вот в горах высока опасность схождения лавин.

Что касается температуры, то ночью будут морозы от -6 до -13. А днем 8 февраля ожидается "разброс" температуры: на Севере -5... -9 градусов, на Западе - от -1- до -4, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов. В центральных областях днем +1...+4 градуса, а на Полтавщине до -2 градусов;

"В восточных областях на Луганщине и Донетчине +3... +6 градусов, в Харьковской области около нуля. В южной части +5... +10, в Крыму до +13... +15 градусов!" - добавила синоптик.

Кроме того ожидается сильный порывистый ветер.

В Киеве этой ночью еще будет снег, периодически подсыпая до самого утра. А вот во вторник, 9-го осадки прекратятся. На дорогах столицы - гололедица. Температура ночью до -10 градусов, днем ожидается -2... -5 градусов.

"Без снега или дождя не будем в ближайшее время. Конечно, с паузами, однако на сухую солнечную погоду пока рассчитывать не стоит. А с выходных в Украину заплывет очередная порция серьезных морозов. Будет и -20, и -25 градусов", - резюмировала синоптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что будет с погодой в стране во вторник.

Погода в Украине 9 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

Но пока что в стране - снежный коллапс. Киев застрял в пробках, метель продолжается, а коммунальщики с трудом справляются.

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