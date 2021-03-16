Украину накроет ливнями и мокрым снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

На востоке ожидаются кратковременные дожди, местами со снегом и мокрым снегом. Ночная температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов, днем ожидается от +4 до +7 градусов.

Южные области накроет дождями, местами сильными. Ночью в регионе от +2 до +5 градусов, днем +8 +11 градусов, в Одессе прохладнее, +5 +7 градусов. В Крыму будет идти дождь ночью и днем. Температура воздуха в ночные часы от +3 до +5 градусов, днем +8 +10 градусов.

На севере без существенных осадков, днем небольшая облачность. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов.

В западной части страны синоптики прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом, возможны ливни. Ночью в регионе ожидается от 0 до +3 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов.

В центральных областях пройдут сильные дожди, возможны ливни и мокрый снег. Ночью +1 +4 градусов, днем ожидается от +4 до +6 градусов.

В Киеве 17 марта днем будет идти небольшой дождь, ночью – сухо. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 17 марта