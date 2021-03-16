Україну накриє зливами і мокрим снігом: синоптики попередили про погіршення погоди

На сході очікуються короткочасні дощі, місцями зі снігом та мокрим снігом. Нічна температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів, вдень очікується від +4 до +7 градусів.

Південні області накриє дощами, місцями сильними. Вночі від +2 до +5 градусів, вдень +8 +11 градусів, в Одесі прохолодніше, +5 +7 градусів. У Криму буде йти дощ вночі та вдень. Температура повітря в нічні години від +3 до +5 градусів, вдень +8 +10 градусів.

На півночі без істотних опадів, вдень невелика хмарність. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +5 до +7 градусів.

У західній частині країни синоптики прогнозують сильні дощі з мокрим снігом, можливі зливи. Вночі в регіоні очікується від 0 до +3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +7 градусів.

У центральних областях пройдуть сильні дощі, можливі зливи та мокрий сніг. Вночі +1 +4 градусів, вдень очікується від +4 до +6 градусів.

У Києві 17 березня вдень буде йти невеликий дощ, вночі – сухо. Температура повітря в нічні години буде коливатися від -1 до +1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +7 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 17 березня