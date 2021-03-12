Зима продолжается: синоптики предупредили о сильных погодных качелях

Погода в Украине в ближайшие дни снова будет нестабильной. В четверг страну накроет морозами, снегопадами и метелями, а на выходных опять ожидается потепление. Но середина марта не сильно порадует теплом и хорошей погодой.

На востоке Украины температура воздуха в ближайшие двое суток будет низкой, ночью до -10 градусов, днем около 0 градусов. В пятницу регион накроет сильным снегом с дождем и порывистым ветром. На выходных немного потеплеет и осадки отступят, ожидается до +6 +8 градусов. Но со вторника снова похолодает и пойдет мокрый снег. Ночью ожидается до -4 градусов, днем от +1 до +3 градусов.

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В южных областях температура воздуха будет плюсовая, но синоптики прогнозируют сильные дожди. Ночью от +1 до +4 градусов, днем от +4 до +7 градусов. В пятницу, 12 марта, будет идти дождь и ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

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На севере в пятницу ожидается метель и морозы до -4 градусов в ночные часы, днем около 0 градусов. На выходных потеплеет до +7 градусов, но будет идти дождь. С понедельника прогнозируются сильные дожди и похолодание, ночью до -2 градусов, днем от +2 до +5 градусов. С 19 марта придет новая волна похолодания и снегопады.

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В западной части страны в пятницу температура прыгнет до +8 градусов, но будет идти сильный мокрый снег с дождем. На выходных ожидается от +7 до +10 градусов днем, ночью от -1 до +3 градусов. Но вся следующая неделя будет с осадками – дождями, мокрым снегом. После 18 марта снова похолодает до -3 -1 градуса ночью и от +3 до +4 градусов днем.

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В Киеве ближайшие сутки будут холодными, и синоптики обещают сильный мокрый снег с дождем. На выходных сухо будет только в субботу, в воскресенье снова пойдет дождь. Температура ночью составит от 0 до +2 градусов, днем от +6 до +9 градусов. С понедельника столицу начнет заливать сильными дождями с мокрым снегом, температура упадет ночью до 0 градусов, днем до +2 +3 градусов. С 19 марта снова придут морозы.

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