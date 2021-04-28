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Украину накроет грозовой стихией: где сильно испортится погода и когда

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 20:40
Украину накроет грозовой стихией: где сильно испортится погода и когда Фото: Погода в Украине принесет грозы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет грозы в последний день апреля, но вместе с этим нас ждет потепление, а ночные заморозки наконец-то отступят. Что будет с погодой в ближайшие два дня - читайте ниже в нашем материале.

Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Грозовая стихия накроет страну 30 апреля, а вот 29-го числа нас ждет солнечный день почти на всей территории страны. Температура в четверг будет +15+17, а ночью +1+3, на северо-востоке заморозки до -3 градусов. А на Юге и Закарпатье ночью до +8 тепла. Облачность и небольшой дождь завтра ожидается во Львовской и Закарпатской областях.

В Киеве в четверг +13+15 днем и +1+3 ночью, без осадков.

Украину накроет грозовой стихией: где сильно испортится погода и когда

Скрин: Погода в Украине 29 апреля (meteo.gov.ua)

30 апреля грозовая стихия ожидается на Западе, Севере, в Житомирской и Винницкой областях. Остальные территории - без осадков. Температура днем от +14 до +19 градусов, а ночью +6+10.

В Киеве в пятницу будет +17+19 градусов, ночью от +9 до +11 тепла, ожидается гроза.

Украину накроет грозовой стихией: где сильно испортится погода и когда

Скрин: Погода в Украине 30 апреля (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху и где будет +25 градусов и даже выше.

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