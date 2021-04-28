Україну накриє грозовою стихією: де сильно зіпсується погода і коли

Погода в Україні принесе грози в останній день квітня, але разом з цим нас чекає потепління, а нічні заморозки нарешті відступлять. Що буде з погодою в найближчі два дні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Грозова стихія накриє країну 30 квітня, а ось 29-го числа нас чекає сонячний день майже на всій території країни. Температура в четвер буде +15+17, а вночі +1+3, на північному сході заморозки до -3 градусів. А на Півдні та Закарпатті вночі до +8 тепла. Хмарність та невеликий дощ завтра очікується у Львівській та Закарпатській областях.

У Києві в четвер +13+15 вдень і +1+3 вночі, без опадів.

Скрін: Погода в Україні 29 квітня (meteo.gov.ua)

30 квітня грозова стихія очікується на Заході, Півночі, в Житомирській та Вінницькій областях. Решта території - без опадів. Температура вдень від +14 до +19 градусів, а вночі +6+10.

У Києві в п'ятницю буде +17+19 градусів, вночі від +9 до +11 тепла, очікується гроза.

Скрін: Погода в Україні 30 квітня (meteo.gov.ua)