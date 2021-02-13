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Украину накроет антициклоном: где будут самые лютые морозы

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сменится с приходом антициклона, который принесет лютые морозы, но снегопады покинут территорию. Синоптики рассказали, что будет с температурой и осадками в ближайшие три дня.

Об этом пишут синоптики Украинского гидрометцентра.

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Ситуация начнет меняться уже 14-15 февраля. Небольшой снег ожидается лишь на Западе, в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории будет сухо и с переменной облачностью.

14 февраля днем ожидается до -10, на Юге и Западе теплее - от -1 до -6. Ночью -9... -14, на Западе в ночное время от -6 до -8 градусов. Сильный ветер - от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве -3... -5 днем, -12... -14 ночью, без осадков, но будет ветрено.

В понедельник, 15 февраля похолодает на Западе и Севере, а на Востоке и Юге температура немного повысится. Ветер утихнет - от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве -8... -10 в течение суток, без осадков.

Погода в Украине 14-15 февраля (фото: meteo.gov.ua)

16 февраля на всей территории будет царить антициклон - сухо, солнечно и сильный мороз. Ожидается от -8 до -15 днем и -14... -24 ночью - самые низкие температуры на Севере.

На юго-востоке и Закарпатье - погода будет "мягче". Днем от -2 до -8, ночью -10... -15.

В Киеве днем -11... -13, ночью -17... -19 мороза.

Погода в Украине 16 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее эксперты рассказали, что такой зимы в Киеве, которая будет в феврале 2021-го, не было 43 года.

А метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что будет с климатической ситуацией в стране в ближайшие пять лет.

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