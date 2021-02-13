Україну накриє антициклоном: де будуть найлютіші морози

Ситуація почне змінюватися вже 14-15 лютого. Невеликий сніг очікується лише на Заході, у Вінницькій та Житомирській областях. На решті території буде сухо і з мінливою хмарністю.

14 лютого вдень очікується до -10, на Півдні і Заході тепліше - від -1 до -6. Вночі -9... -14, на Заході вночі від -6 до -8 градусів. Сильний вітер - від 7 до 12 метрів в секунду.

У Києві -3... -5 вдень, -12... -14 вночі, без опадів, але буде вітряно.

У понеділок, 15 лютого похолодає на Заході і Півночі, а на Сході та Півдні температура дещо підвищиться. Вітер вщухне - від 5 до 10 метрів в секунду.

У Києві -8... -10 протягом доби, без опадів.

Погода в Україні 14-15 лютого (фото: meteo.gov.ua)

16 лютого на всій території пануватиме антициклон - сухо, сонячно і сильний мороз. Очікується від -8 до -15, вдень -14... -24 вночі - найнижчі температури на Півночі.

На південному сході і Закарпатті - погода буде "м'якше". Вдень від -2 до -8, вночі -10... -15.

У Києві вдень -11... -13, вночі -17... -19 морозу.

Погода в Україні 16 лютого (фото: meteo.gov.ua)