В Украину наконец приходит теплая солнечная погода, но циклон Кристиан готовит "сюрприз"

Погода в центральных регионах 29 апреля

В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем составит около +15... +17 градусов.

В Днепропетровской области - без дождей. Столбики термометров днем покажут около +16... +18 градусов.

Погода на Западе Украины 29 апреля

Во Львовской области и на Закарпатье будет облачно и дождливо. Температура воздуха в дневное время около +15... +17 градусов.

В Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем +15... +18 градусов.

В Черновицкой области дожди не ожидаются, будет облачно с прояснениями. Столбики термометров будут колебаться между +15 и +17 градусами.

Погода в северных регионах 29 апреля

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут около +15... +17 градусов.

В Сумской, Киевской и Черниговской областях тоже без осадков, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем около +13... +15 градусов (на Сумщине в ночное время ожидается до -1 градуса).

Погода в восточных регионах 29 апреля

В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем прогнозируется около +15... +17 градусов.

В Харьковской и Луганской областях - без дождей. Столбики термометров днем покажут максимум +17 градусов, а вот в ночное время будет мороз: от -3 до -1 градуса.

Погода на Юге Украины 29 апреля

В Запорожской, Херсонской и Одесской областях облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем около +15... +17 градусов.

В Николаевской области осадки не предвидятся. Столбики термометров покажут днем около +16... +18 градусов.

В Крыму будет облачно с прояснениями, без дождей. Температура воздуха днем ожидается от +15 до +17 градусов.