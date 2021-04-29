В Україну нарешті приходить тепла сонячна погода, але циклон Крістіан готує "сюрприз"

Погода в Україні в четвер, 29 квітня, нарешті порадує теплом, а завдяки зниженню впливу циклону Сандра опадів майже не буде. Втім, із заходу до країни прямує циклон Крістіан, який "подарує" деяким регіонам дощі. Також ще будуть і нічні заморозки.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Meteoprog.
У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень становитиме близько +15... +17 градусів.
У Дніпропетровській області - без дощів. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +16... +18 градусів.
У Львівській області та на Закарпатті буде хмарно і дощитиме. Температура повітря в денний час близько +15... +17 градусів.
В Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень +15... +18 градусів.
У Чернівецькій області дощі не очікуються, буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться між +15 та +17 градусами.
У Житомирській області хмарно з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть близько +15... +17 градусів.
У Сумській, Київській та Чернігівській областях теж без опадів, буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень близько +13... +15 градусів (на Сумщині в нічний час очікується до -1 градуса).
У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень прогнозується близько +15... +17 градусів.
У Харківській та Луганській областях - без дощів. Стовпчики термометрів вдень покажуть максимум +17 градусів, а ось в нічний час буде мороз: від -3 до -1 градуса.
У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень близько +15... +17 градусів.
У Миколаївській області опади не передбачаються. Стовпчики термометрів покажуть вдень близько +16... +18 градусів.
У Криму буде хмарно з проясненнями, без дощів. Температура повітря вдень очікується від +15 до +17 градусів.
Раніше повідомлялося, що в останній день квітня Україну накриє грозовою стихією, і синоптики розповіли, де сильно зіпсується погода.
Також синоптики перед цим повідомляли, якою буде погода на Великдень і в яких регіонах буде +25 градусів та навіть вище.