В Україну нарешті приходить тепла сонячна погода, але циклон Крістіан готує "сюрприз"

Погода в центральних регіонах 29 квітня

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень становитиме близько +15... +17 градусів.

У Дніпропетровській області - без дощів. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +16... +18 градусів.

Погода на Заході України 29 квітня

У Львівській області та на Закарпатті буде хмарно і дощитиме. Температура повітря в денний час близько +15... +17 градусів.

В Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень +15... +18 градусів.

У Чернівецькій області дощі не очікуються, буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться між +15 та +17 градусами.

Погода в північних регіонах 29 квітня

У Житомирській області хмарно з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть близько +15... +17 градусів.

У Сумській, Київській та Чернігівській областях теж без опадів, буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень близько +13... +15 градусів (на Сумщині в нічний час очікується до -1 градуса).

Погода в східних регіонах 29 квітня

У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень прогнозується близько +15... +17 градусів.

У Харківській та Луганській областях - без дощів. Стовпчики термометрів вдень покажуть максимум +17 градусів, а ось в нічний час буде мороз: від -3 до -1 градуса.

Погода на півдні України 29 квітня

У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень близько +15... +17 градусів.

У Миколаївській області опади не передбачаються. Стовпчики термометрів покажуть вдень близько +16... +18 градусів.

У Криму буде хмарно з проясненнями, без дощів. Температура повітря вдень очікується від +15 до +17 градусів.