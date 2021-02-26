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Украину начнет заливать дождями и засыпать снегом: синоптики внезапно изменили прогноз

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 20:30
Украину начнет заливать дождями и засыпать снегом: синоптики внезапно изменили прогноз Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки кардинально поменяется. Тепло и солнечная погода исчезнут, а на смену им придут дожди, мокрый снег и похолодание.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, в субботу осадками накроет практически всю территорию Украины, а местами будет идти не только дождь, но и мокрый снег.

На востоке страны пасмурно, ночью будет идти снег, а днем – мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха в ночные часы составит от +2 до +4 градусов, днем ожидается от +3 до +5 градусов.

В южных областях ночью пройдет дождь, днем ожидается пасмурная погода с небольшими прояснениями. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +6 +9 градусов.

На севере ожидается усиление ветра до штормовых значений, ночью будет идти дождь, а днем – снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет около +3 градусов, днем ожидается до +5 градусов.

Западные области накроет непогодой. Ночью будет идти дождь в большинстве областей, а днем его сменит снег, мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха в ночные часы составит от +3 до +5 градусов, днем ожидается от +5 до +7 градусов, на Закарпатье до +9 градусов.

В центральной части страны ожидается сильный штормовой ветер, ночью будет идти снег, а днем – дождь. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +2 до +4 градусов, днем ожидается от +3 до +5 градусов.

В Киеве 27 февраля синоптики прогнозируют сильный ветер, со штормовыми порывами. Ночью пройдет дождь, а утром он сменится снегом и мокрым снегом. Температура воздуха ночью ожидается от +2 до +4 градусов, днем от +4 до +6 градусов.

Украину начнет заливать дождями и засыпать снегом: синоптики внезапно изменили прогноз

Карта погоды в Украине на субботу, 27 февраля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз погоды на весну в Украине.

А также мы рассказывали о том, что метеорологи прогнозируют в Украине аномальное лето.

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