Україну почне заливати дощами і засипати снігом: синоптики раптово змінили прогноз
Погода в Україні в найближчу добу кардинально зміниться. Тепло і сонячна погода зникнуть, а на зміну їм прийдуть дощі, мокрий сніг і похолодання.
Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, в суботу опадами накриє практично всю територію України, а місцями буде йти не тільки дощ, а й мокрий сніг.
На сході країни хмарно, уночі буде йти сніг, а вдень – мокрий сніг та сніг з дощем. Температура повітря вночі становитиме від +2 до +4 градусів, вдень очікується від +3 до +5 градусів.
У південних областях вночі пройде дощ, вдень очікується похмура погода з невеликими проясненнями. Очікується сильний вітер з поривами. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень прогріється до +6 +9 градусів.
На півночі очікується посилення вітру до штормових значень, уночі буде йти дощ, вдень – сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі буде близько +3 градусів, вдень очікується до +5 градусів.
Західні області накриє негодою. Уночі буде йти дощ у більшості областей, а вдень його змінить сніг, мокрий сніг та сніг з дощем. Температура повітря вночі становитиме від +3 до +5 градусів, вдень очікується від +5 до +7 градусів, на Закарпатті до +9 градусів.
В центральній частині країни очікується сильний штормовий вітер, уночі буде йти сніг, а вдень – дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +4 градусів, вдень очікується від +3 до +5 градусів.
У Києві 27 лютого синоптики прогнозують сильний вітер, зі штормовими поривами. Вночі пройде дощ, а вранці він зміниться снігом та мокрим снігом. Температура повітря вночі очікується від +2 до +4 градусів, вдень від +4 до +6 градусів.
Карта погоди в Україні на суботу, 27 лютого
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали невтішний прогноз погоди на весну в Україні.
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