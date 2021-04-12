В Украину идут сильные дожди и мокрый снег: погода к концу недели совсем испортится

Погода в Украине во вторник, 13 апреля

Дожди пройдут только в западных областях страны, в остальных - синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Теплее всего днем будет на востоке – там ожидается до +18 +20 градусов. На юге, севере и в центре днем от +12 до +15 градусов. В западной части температура начнет снижаться на Закарпатье и во Львове, +11 +14 градусов, в остальных областях тепло задержится, от +13 до +17 градусов. Ночная температура во всех регионах будет колебаться в пределах +4 +7 градусов.

В Киеве 13 апреля без существенных осадков, ночью +4 +6 градусов, днем прогреется до +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 13 апреля

Погода в Украине в среду, 14 апреля

В среду сильные дожди с мокрым снегом и похолодание захватят западную часть страны. Ночью там упадет температура до +3 градусов, днем от +5 до +12 градусов. Небольшие дожди пройдут на юге и крайнем востоке Украины. Однако температура воздуха в большинстве регионов будет высокая, от +13 до +18 градусов днем, от +6 до +9 градусов ночью.

В Киеве 14 апреля небольшая облачность, без существенных осадков. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 14 апреля

Погода в Украине в четверг, 15 апреля

15 апреля дожди охватят почти все области Украины, но на западе синоптики прогнозируют снег и мокрый снег. Температура воздуха в центре, на севере и юге немного упадет: ночью +6 +8 градусов, днем +10 +13 градусов. На западе ночью около +3 градусов, днем от +5 до +10 градусов. На востоке будет теплее всего, ночью +6 +9 градусов, днем от +13 до +18 градусов.

В Киеве 15 апреля будет идти дождь, возможно сильный. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 15 апреля

Погода в Украине в пятницу, 16 апреля

В пятницу всю Украину охватит дождями, местами возможны сильные осадки. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 +5 градусов на западе до +4 +7 градусов – в остальных регионах. Днем в центре, на западе, севере и юге будет прохладно – от +9 до +14 градусов. На востоке от +12 до +17 градусов.

В Киеве 16 апреля синоптики прогнозируют дождь днем и ночью. Температура воздуха в ночные часы составит +6 +8 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 16 апреля

Погода в Украине на субботу, 17 апреля

В субботу дожди пройдут во всех регионах страны, местами – кратковременные и небольшие. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 +5 градусов на западе и юге до +7 на востоке, в центре и на севере. Днем в западных областях +9 +11 градусов, на юге +12 +14 градусов, в центре и на севере +11 +13 градусов, на востоке до +15 градусов.

В Киеве 17 апреля будет идти дождь днем и ночью. Температура воздуха в ночные часы от +6 до +8 градусов, днем +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 17 апреля