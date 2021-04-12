В Україну йдуть сильні дощі та мокрий сніг: погода до кінця тижня зовсім зіпсується

Погода в Україні у вівторок, 13 квітня

Дощі пройдуть лише в західних областях країни, в інших - синоптики прогнозують суху і сонячну погоду. Найтепліше вдень буде на сході – там очікується до +18 +20 градусів. На півдні, півночі та в центрі вдень від +12 до +15 градусів. У західній частині температура почне знижуватися на Закарпатті та у Львові, +11 +14 градусів, в інших областях тепло затримається, від +13 до +17 градусів. Нічна температура у всіх регіонах буде коливатися в межах +4 +7 градусів.

У Києві 13 квітня без істотних опадів, вночі +4 +6 градусів, вдень прогріється до +12 +14 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 13 квітня

Погода в Україні у середу, 14 квітня

У середу сильні дощі з мокрим снігом і похолодання захоплять західну частину країни. Вночі там температура впаде до +3 градусів, вдень від +5 до +12 градусів. Невеликі дощі пройдуть на півдні та крайньому сході України. Однак температура повітря в більшості регіонів буде висока, від +13 до +18 градусів вдень та від +6 до +9 градусів вночі.

У Києві 14 квітня невелика хмарність, без істотних опадів. Вночі у столиці +6 +8 градусів, вдень +13 +15 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 14 квітня

Погода в Україні у четвер, 15 квітня

15 квітня дощі охоплять майже всі області України, але на заході синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг. Температура повітря в центрі, на півночі та півдні трохи знизиться: вночі +6 +8 градусів, вдень +10 +13 градусів. На заході вночі близько +3 градусів, вдень від +5 до +10 градусів. На сході буде найтепліше, вночі +6 +9 градусів, вдень від +13 до +18 градусів.

У Києві 15 квітня буде йти дощ, можливо сильний. Вночі у столиці +6 +8 градусів, вдень +13 +15 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 15 квітня

Погода в Україні у п'ятницю, 16 квітня

У п'ятницю всю Україну охопить дощами, місцями можливі сильні опади. Нічна температура повітря коливатиметься від +3 +5 градусів на заході до +4 +7 градусів – в інших регіонах. Вдень у центрі, на заході, півночі та півдні буде прохолодно – від +9 до +14 градусів. На сході від +12 до +17 градусів.

У Києві 16 квітня синоптики прогнозують дощ вдень і вночі. Температура повітря вночі становитиме +6 +8 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 16 квітня

Погода в Україні на суботу, 17 квітня

В суботу дощі пройдуть у всіх регіонах країни, місцями короткочасні та невеликі. Нічна температура повітря коливатиметься від +3 +5 градусів, на заході та півдні до +7 на сході, в центрі та на півночі. Вдень у західних областях +9 +11 градусів, на півдні +12 +14 градусів, в центрі та на півночі +11 +13 градусів, на сході до +15 градусів.

У Києві 17 квітня буде йти дощ вдень і вночі. Температура повітря в нічні години від +6 до +8 градусів, вдень +11 +13 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 17 квітня