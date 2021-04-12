В Украину движется серьезное похолодание со снегом: дата
Погода в Украине скоро существенно изменится. Синоптики предупреждают о надвигающемся холодном фронте с мокрым снегом, который больше всего затронет западные области.
Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.
"В западную часть Украины надвигается серьезное похолодание. И даже такое серьезное, что есть высокая вероятность мокрого снега!" - предупреждает Наталка Диденко.
Между тем, 13 апреля практически повсюду в Украине будет теплая погода с +12+18 градусами, а на побережье морей, откуда тянет холодом - +9+12 градусов.
К тому же от Киевщины через Черкасскую область до Одесской области завтра "протянется язычок чуть более свежего воздуха".
Небольшие дожди, а иногда просто облачность, 13 апреля возможны на Севере, в Центре и на Юге.
"И - внимание! С запада Европы до наших западных областей начнет по-крокодильему подползать мокрый снег", - добавила Диденко.
Однако вероятнее всего это будет поздно вечером 14 апреля.
В Киеве завтра, 13 апреля, будет облачно, возможны незначительные осадки. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах +12+14 градусов.
Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, где будет наихудшая погода в ближайшие несколько дней.
Скриншот: Прогноз погоды в Украине на 13-14 апреля (meteo.gov.ua)
Ранее мы писали, что синоптики предупредили о "сюрпризах" с погодой на Пасху.