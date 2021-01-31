В Украину идут мощные морозы до -20 градусов: синоптик уточнил дату

Погода в Украине в феврале 2021 будет с сильными морозами, снегопадами и периодами оттепели. Первые сильные морозы стукнут уже в первые дни месяца. Следующая волна серьезных "минусов" ожидается с 14 февраля, но термометры уже не будут опускаться настолько низко. В остальном – несильные морозы. Когда ожидать снегопадов, морозов и потепления в Украине в феврале, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По данным специалиста, в Украине с 1 по 3 февраля дневная температура воздуха составит -10... -14 градусов мороза, а ночью ожидается до 20 градусов ниже нуля, также в эти дни будут сильные снегопады. Об этом рассказывает "Аспостроф".

По его словам, 4-7 февраля температура воздуха будет на уровне 6-8 градусов с отметкой "минус", а с 8 по 10 февраля ожидается всего 1-2 градуса мороза. 6 и 7 февраля народный синоптик прогнозирует снегопады.

Горбань отметил, что с 10 по 12 февраля температура воздуха вновь упадет, но не критично: до -6 градусов. 13 февраля, на один день, будет незначительно потепление до 1-2 градусов с отметкой "минус" (на эту же дату прогнозируется снегопад), а вот уже с 14 февраля вновь ожидается резкое похолодание до -10 градусов днем и -13... -17 градусов в ночное время суток.

С 18 февраля в Украине придет новая волна тепла - столбики термометров будут показывать от 3 мороза до 2 градусов тепла. И такие температурные качели, с незначительными переходами столбиков термометров через "ноль", будут наблюдаться до конца февраля. 20, 25 и 27 февраля, по прогнозам народного синоптика, в Украине ожидается дождь со снегом.

Как мы ранее сообщали, недавно климатологи предупредили, что в 2021 году погодные рекорды станут нормой.

Также мы рассказывали о том, что синоптики дали прогноз на 31 января и 1 февраля. Как сообщается, в понедельник ожидается сильное ухудшение погоды. По прогнозам специалистов, ожидаются мощные ливни и снегопады. На западе в эти дни – морозная погода.

Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет погода в Украине в феврале.