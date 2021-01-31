В Україну йдуть потужні морози до -20 градусів: синоптик уточнив дату

Погода в Україні в лютому 2021 буде з сильними морозами, снігопадами і періодами відлиги. Перші сильні морози стукнуть вже в перші дні місяця. Наступна хвиля серйозних мінусів" очікується з 14 лютого, але термометри вже не будуть опускатися настільки низько. В іншому – несильні морози. Коли очікувати снігопадів, морозів і потепління в Україні в лютому, розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За даними фахівця, в Україні з 1 по 3 лютого денна температура повітря складе -10... -14 градусів морозу, а вночі очікується до 20 градусів нижче нуля, також у ці дні будуть сильні снігопади. Про це розповідає "Аспостроф".

За його словами, 4-7 лютого температура повітря буде на рівні 6-8 градусів з позначкою "мінус", а з 8 по 10 лютого очікується усього 1-2 градуси морозу. 6 і 7 лютого народний синоптик прогнозує снігопади.

Горбань зазначив, що з 10 по 12 лютого температура повітря знову знизиться, але не критично: до -6 градусів. 13 лютого, на один день, буде незначне потепління до 1-2 градусів з позначкою "мінус" (на цю ж дату прогнозується снігопад), а от вже з 14 лютого знову очікується різке похолодання до -10 градусів, вдень, -13... -17 у нічний час доби.

З 18 лютого в Україну прийде нова хвиля тепла - стовпчики термометрів показуватимуть від 3 морозу до 2 градусів тепла. І такі температурні гойдалки, з незначними переходами стовпчиків термометрів через "нуль", будуть спостерігатися до кінця лютого. 20, 25 і 27 лютого, за прогнозами народного синоптика, в Україні очікується дощ зі снігом.

Як ми раніше повідомляли, нещодавно кліматологи попередили, що у 2021 році погодні рекорди стануть нормою.

Також ми розповідали про те, що синоптики дали прогноз на 31 січня та 1 лютого. Як повідомляється, в понеділок очікується сильне погіршення погоди. За прогнозами фахівців, очікуються потужні зливи і снігопади. На заході в ці дні – морозна погода.

Раніше синоптики вже розповідали, якою буде погода в Україні в лютому.