В Украину идет "весенняя жара": какие области накроет самой теплой погодой

Погода в Украине в субботу, 27 марта, порадует теплой и солнечной погодой. Температура воздуха резко пойдет вверх во всех областях страны. Небольшие минусы возможны только в ночные часы.

Какая погода ждет Украину в ближайшие сутки, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны ожидается умеренный западный ветер, без существенных осадков. Ночью в регионе от -2 до 0 градусов, днем прогреется до +10 +13 градусов.

В южной части страны существенные осадки не прогнозируются, возможен ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов. В Крыму сухо, без осадков. Ночью от -1 до +1 градуса, днем прогреется до +9 +11 градусов.

На севере страны синоптики обещают солнечную и сухую погоду с небольшим ветром. Ночью от 0 до +2 градусов, дневная температура будет колебаться в пределах +11 +13 градусов.

В западных областях будет в субботу теплее всего, осадки не прогнозируются. Ночная температура в регионе будет колебаться от -2 до +2 градусов, а днем прогреется до +12 +15 градусов.

В центральной части страны будет сухо и солнечно, возможен небольшой ветер. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов, днем потеплеет до +11 +13 градусов.

В Киеве 27 марта ожидается сухая и солнечная погода, небольшой северо-западный ветер. Ночью в столице от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 27 марта

Стоит отметить, что погода в воскресенье снова резко поменяется. По прогнозу синоптиков, западные, центральные, северные и часть южных областей накроет дождями, а температура воздуха снова упадет.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 28 марта