В Україну йде "весняна жара": які області накриє найтеплішою погодою

Погода в Україні у суботу, 27 березня, порадує теплою і сонячною погодою. Температура повітря різко піде вгору у всіх областях країни. Невеликі мінуси можливі тільки в нічні години.

Яка погода чекає на Україну в найближчу добу, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході країни очікується помірний вітер західний, без істотних опадів. Вночі від -2 до 0 градусів, вдень прогріється до +10 +13 градусів.

У південній частині країни істотні опади не прогнозуються, можливий вітер. Нічна температура повітря буде коливатися від -1 до +1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +13 градусів. У Криму сухо, без опадів. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень прогріється до +9 +11 градусів.

На півночі країни синоптики обіцяють сонячну і суху погоду з невеликим вітром. Вночі від 0 до +2 градусів, денна температура коливатиметься в межах +11 +13 градусів.

У західних областях буде в суботу найтепліше, опади не прогнозуються. Нічна температура в регіоні коливатиметься від -2 до +2 градусів, а вдень прогріється до +12 +15 градусів.

В центральній частині країни буде сухо і сонячно, можливий невеликий вітер. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень потеплішає до +11 +13 градусів.

У Києві 27 березня очікується суха і сонячна погода, невеликий північно-західний вітер. Вночі у столиці від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 27 березня

Варто відзначити, що погода в неділю знову різко зміниться. За прогнозом синоптиків, західні, центральні, північні та частину південних областей накриє дощами, а температура повітря знову впаде.

Карта погоди в Україні на неділю, 28 березня