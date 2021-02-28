В Украину идет сезон дождей с мокрым снегом: синоптики рассказали о погоде в марте

По его словам, среднемесячная температура в марте ожидается около 0... +6 градусов.

"Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах - 40-85 мм. Это 90-100% нормы", - отметил специалист.

Так, синоптики уверены, что серьезных морозов в марте не предвидится, однако ночные минусовые температуры все же будут.

Как заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, приход весны - это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме через 0 градусов в сторону повышения.

"Можно говорить о том, что зима если и вернется, то это будут очень краткосрочные проявления", - высказался он и добавил, что весна в Украине уже почти стартовала.

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков Gismeteo, март в Украине будет преимущественно "мокрым", и в начале месяца во многих областях начнется сезон дождей. Ночные морозы останутся в каждом втором регионе, но в целом днем ожидается комфортная погода, и период потепления намечается на 4-5 числа, а также во второй половине месяца.

Прогноз погоды в некоторых областных центрах в марте

В Киеве в марте температура воздуха в дневное время в среднем ожидается около +3... +5 градусов. Дожди и иногда дожди со снегом пройдут с 1-го по 12-е числа и возобновятся с 20-го числа.

Во Львове в марте температура воздуха в среднем в дневное время ожидается около +4... +7 градусов (4-го числа поднимется до +11). Преимущественно будет переменная облачность, а также дождливо.

В Харькове в марте температура воздуха в среднем составит около +3... +5 градусов днем, а ночные "минуса" продлятся почти весь месяц. Осадков будет много: и дождь, и снег.

В Днепре в марте температура воздуха в среднем составит около +4... +7 градусов в дневное время. Осадки в виде дождей и иногда снега продлятся всю первую половину месяца.

В Одессе в марте температура воздуха прогнозируется в среднем в дневное время около +4... +7 градусов (4 и 5 марта столбики термометров поднимутся до +9... +11 градусов). Периоды дождей: с 6-го по 12-е и с 20-го по 24-е числа.

В Ужгороде в марте температура воздуха в среднем будет днем около +7... +9 градусов. Осадки периодически будут в первой декаде месяца в виде дождя и снега с дождем.

В Луцке температура воздуха в марте в среднем ожидается в дневное время около +4... +7 градусов (4-го числа будет +11 градусов). Месяц выдастся дождливым.

В Чернигове температура воздуха в среднем составит в марте +1... +2 градусов в дневное время. Период дождей иногда с мокрым снегом продлится всю первую половину месяца, и захватит несколько дней в 20-х числах.

В Черкассах в марте термометры в среднем будут показывать в дневное время около +2... +6 градусов, ночные морозы будут нередкими. Почти вся первая половина месяца будет с дождями и мокрым снегом, плюс под конец марта осадки снова вернутся.