В Україну йде сезон дощів з мокрим снігом: синоптики розповіли про погоду в березні

За його словами, середньомісячна температура в березні очікується близько 0... +6 градусів.

"Середня кількість опадів складе 26-50 мм, в гірських районах - 40-85 мм. Це 90-100% норми", - зазначив фахівець.

Так, синоптики впевнені, що серйозних морозів в березні не передбачається, однак нічні мінусові температури все ж таки будуть.

Як заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, прихід весни - це перехід середньодобової температури в сталому режимі через 0 градусів у бік підвищення.

"Можна говорити про те, що зима якщо й повернеться, то це будуть дуже короткострокові прояви", - висловився він і додав, що весна в Україні вже майже стартувала.

Згідно з довгостроковим прогнозом синоптиків Gismeteo, березень в Україні буде переважно "мокрим", і на початку місяця у багатьох областях розпочнеться сезон дощів. Нічні морози залишаться у кожному другому регіоні, але в цілому вдень очікується комфортна погода, і період потепління намічається на 4-5 числа, а також у другій половині місяця.

Прогноз погоди в деяких обласних центрах у березні

У Київі у березні температура повітря в денний час в середньому очікується близько +3... +5 градусів. Дощі й іноді дощі зі снігом пройдуть з 1-го по 12-е числа і поновляться з 20-го числа.

У Львові у березні температура повітря в середньому в денний час очікується близько +4... +7 градусів (4-го числа підніметься до +11). Переважно буде мінлива хмарність, а також дощитиме.

У Харкові у березні температура повітря в середньому становитиме близько +3... +5 градусів вдень, а нічні "мінуса" триватимуть майже весь місяць. Опадів буде багато: і дощ, і сніг.

У Дніпрі у березні температура повітря в середньому становитиме близько +4... +7 градусів у денний час. Опади у вигляді дощів та іноді снігу триватимуть всю першу половину місяця.

В Одесі у березні температура повітря прогнозується в середньому в денний час близько +4... +7 градусів (4 і 5 березня стовпчики термометрів піднімуться до +9... +11 градусів). Періоди дощів: з 6-го по 12-е та з 20-го по 24-е числа.

В Ужгороді у березні температура повітря в середньому буде вдень близько +7... +9 градусів. Опади періодично будуть в першій декаді місяця у вигляді дощу та снігу з дощем.

У Луцьку температура повітря в березні в середньому очікується вдень близько +4... +7 градусів (4-го числа буде +11 градусів). Місяць буде дощовим.

У Чернігові температура повітря в середньому становитиме в березні +1... +2 градусів у денний час. Період дощів іноді з мокрим снігом триватиме всю першу половину місяця, і захопить кілька днів у 20-х числах.

У Черкасах у березні термометри в середньому показуватимуть в денний час близько +2... +6 градусів, нічні морози будуть непоодинокими. Майже вся перша половина місяця буде з дощами та мокрим снігом, плюс під кінець березня опади знову повернуться.