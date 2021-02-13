В Украину движется новая волна снегопадов: какие области пострадают

Согласно их прогнозу, сегодня холоднее всего будет в Центре и на Севере - от -8 до -14 в течение суток. В остальных областях днем от -3 до -9 мороза днем, а ночью -8... -14 мороза.

Что касается осадков, то снег будет сегодня идти в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

В остальных регионах пасмурно, но вероятность осадков маловероятна.

Синоптики прогнозируют также сильный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Украине 13 февраля (скрин: meteo.gov.ua)