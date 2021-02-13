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В Україну суне нова хвиля снігопадів: які області постраждають

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе нові снігопади в суботу, 13 лютого. Очікується сильний вітер, а морози посиляться і перетнуть двозначні показники. Де будуть опади, і яка температура - читайте в нашому матеріалі.

Про це пишуть синоптики Українського гідрометцентру.

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Згідно з їхнім прогнозом, сьогодні найхолодніше буде в Центрі і на Півночі - від -8 до -14 протягом доби. В інших областях вдень від -3 до -9 морозу вдень, а вночі -8... -14 морозу.

Що стосується опадів, то сніг буде сьогодні йти в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.

В інших регіонах хмарно, але ймовірність опадів малоймовірна.

Синоптики прогнозують також ймовірність сильний вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду.

Погода в Україні 13 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше експерти попередили, що зима в Києві може побити 43-річний рекорд, коли в 1977-му році випало 100 сантиметрів снігу.

Також ми писали, що станеться, коли сніг у Києві почне танути.

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