Украинские ТВ-звезды рассказали, как отпразднуют Пасху: съесть яйцо с бабушкой не получится

Уже 2 мая в Украине будут праздновать светлый праздник Пасхи. В связи с карантином, многие уже второй год немного видоизменяют свои семейные традиции празднования.

Мы спросили у актеров популярного юмористического шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV - Анны Гресь, Ирины Хоменко, Алисы Тункевич, Евгения Яновича, Владимира Кравчука, Юрия Громового и Алексея Реву - как они встретят Пасху в этом году.

Анна Гресь

Я буду праздновать дома - в кругу семьи. Считаю, чем меньше сейчас контактов с людьми - тем лучше для здоровья. Пока из планов - съесть праздничный ужин. Хочу салат и плов, но возможно, меню еще поменяется.

Анна Гресь (фото: instagram.com/mamahohotala)

Ирина Хоменко

Я обязательно буду готовить куличи и печь праздничные куличи. Сделаем с сыном яйца и писанки. Праздновать будем семьей, как и всегда - с детьми, мужем и родителям.

Ирина Хоменко (фото: instagram.com/mamahohotala)

Алиса Тункевич

В этом году на Пасху буду дома. Очень люблю этот праздник, раньше всегда ходила в церковь. Но, к сожалению, в связи с ситуацией такие походы отменяются. Кто привык делать как я, пожалуйста, не расстраивайтесь - ваше здоровье и здоровье окружающих сейчас важнее. У меня на такой случай всегда дома есть святая вода. И в прошлом году мы святили сами. Мой любимый пасхальный рецепт - это творожная запеканка. Желаю всем хороших праздников и крепкого здоровья!

Алиса Тункевич (фото: instagram.com/mamahohotala)

Евгений Янович

Впервые за последние 4 года я не держу Пасхальный пост. Поэтому в этом году нет такого ожидания Пасхи. По традиции, собираюсь встретить ее с родными. Но только если это позволят сделать карантинные ограничения. Надеюсь, так и будет. Ведь в том году воплотить в жизнь план "съесть яйцо с бабушкой" не удалось.

Евгений Янович (фото: instagram.com/mamahohotala)

Владимир Кравчук

Пасха в моей семье всегда считался семейным праздником. Мы все съезжались в деревню к бабушке с дедушкой, где и праздновали всей семьей. Однако из-за локдауна, скорее всего, я буду праздновать его дома, в Киеве. Не планирую посещать храм, чтобы избежать скопления людей. Однако, хочу запечь домашнюю колбасу. Почему-то именно она мне ассоциируется с Пасхой. Паска и яйца тоже, но почему-то именно домашнюю колбасу считал королевой этого праздничного стола. Еще очень хочется как-то закупить инвентарь и возобновить традицию росписи писанок к Пасхе. Но думаю, начну это уже со следующего года.

Владимир Кравчук (фото: instagram.com/mamahohotala)

Юрий Громовой

Я буду сидеть дома, объедаться пасками, играть с детьми, общаться с женой и смотреть телевизор. В принципе, как и в любой выходной, только с пасками.

Юрий Громовой (фото: instagram.com/mamahohotala)

Алексей Рева

Пасха у меня ассоциируется с семьей, поэтому и праздновать будем также в семейном кругу. К готовке пасок я, честно, отношения не имею. Планирую встретиться с ними уже за готовым столом.

Алексей Рева (фото: instagram.com/mamahohotala)