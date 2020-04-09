Анатолий Анатолич назвал топ-5 идей, как встретить Пасху на карантине

Анатолий Анатолич (фото: пресс-служба)

Украинский телеведущий продумал все: от онлайн-службы до онлайн-прогулки

Пасха-2020 у украинцев ассоциируется не только с пасхальным куличом: это и службы в церкви, и сбор всей семьи за большим столом, и вылазки в лесу. Но как интересно, а главное, безопасно провести праздник в разгар карантина? Ведущий программы «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» Анатолий Анатолич уже задумался об этом и с удовольствием делится своими идеями с нашими читателями. Напомним, что в этом году православные отмечают Пасху 19 апреля.

Церковная служба онлайн

COVID-19 не щадит никого – ни верующих, ни атеистов. Сейчас в соцсетях распространено мнение о том, что в церквях невозможно заразиться – мол, Бог убережет прихожан от болезни. Вместе с тем, более 25 случаев заражения в Киево-Печерской лавре – повод усомниться в безопасности любых массовых собраний, даже если это служба в церкви. Пожалуйста, если вы хотите посетить богослужение, ответственно отнеситесь к своему здоровью и здоровью вашей семьи – останьтесь дома. К тому же, главные украинские и мировые святыни собираются транслировать служения онлайн.

Найдите семейные рецепты

В этом году придется воздержаться от сбора всех родственников в одном месте – сейчас это может быть опасно, особенно если среди них есть люди старше 60 лет. Но кто мешает вам приготовить любимые салаты по бабушкиным рецептам? Созвонитесь, расспросите о самых вкусных блюдах и приготовьте их для вашей семьи – это еще один способ держать связь с родственниками и чувствовать их любовь на расстоянии.

Заведите традиции

Подготовка к празднику всегда полна интересными делами: я помню, как моя бабушка варила яйца вместе с луковой шелухой, чтобы покрасить их в темно-коричневый цвет, а тесто для пасок начинала замешивать в три часа ночи, чтобы к утру оно подходило. Я не призываю вас вставать так рано, но вы можете придумать свои маленькие семейные традиции и научить им детей – так им будет еще интереснее готовиться к празднику каждый год. Вы можете рассказать им о стилях росписи пасхальных яиц, сделать или купить трафареты – и часами рисовать узоры, орнаменты разных регионов Украины.

Придумайте альтернативу шашлыкам

Воздержитесь от поездок в лес – лучшим решением будет переждать опасные времена дома и уважать тех, кто делает так же, чтобы коронавирус не распространялся. Но кто сказал, что вместо вылазки нужно сидеть дома со скучными лицами? Придумайте день развлечений дома, как будто это ваш первый выходной за долгое время. Вы можете смотреть фильмы, устроить вечеринку для детей, фотосессию в самых нелепых нарядах и еще кучу всего! Включите фантазию, но оставайтесь дома.

Виртуальная прогулка

Гулять пока нельзя, но кто мешает вам путешествовать онлайн? На YouTube давно появились видео, полностью воссоздающие прогулки по улицам самых красивых городов планеты. Выберите город вашей мечты, поставьте максимальное качество – и в дорогу!

Уверен, скучно вам не будет, а Пасху на карантине вы еще будете вспоминать с улыбкой.