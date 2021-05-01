Українські ТБ-зірки розповіли, як відсвяткують Великдень: з'їсти яйце з бабусею не вийде

Вже 2 травня в Україні святкуватимуть світле свято Великодня. У зв'язку з карантином, багато хто вже другий рік трохи видозмінює свої сімейні традиції святкування.

Ми запитали у акторів популярного гумористичного шоу "Мамахохотала" на каналі НЛО TV - Анни Гресь, Ірини Хоменко, Аліси Тункевич, Євгена Яновича, Володимира Кравчука, Юрія Громового та Олексія Реву - як вони зустрінуть Великдень цього року.

Анна Гресь

Я святкуватиму вдома - в колі сім'ї. Вважаю, чим менше зараз контактів з людьми - тим краще для здоров'я. Поки з планів - з'їсти святкову вечерю. Хочу салат і плов, але можливо, меню ще зміниться.

Анна Гресь (фото: instagram.com/mamahohotala)

Ірина Хоменко

Я обов'язково буду готувати паски та пекти святкові паски. Зробимо з сином яйця і писанки. Святкувати будемо сім'єю, як і завжди - з дітьми, чоловіком і батькам.

Ірина Хоменко (фото: instagram.com/mamahohotala)

Аліса Тункевич

Цього року на Великдень буду вдома. Дуже люблю це свято, раніше завжди ходила до церкви. Але, на жаль, у зв'язку з ситуацією такі походи скасовуються. Хто звик робити як я, будь ласка, не турбуйтеся - ваше здоров'я і здоров'я оточуючих зараз важливіше. У мене на такий випадок завжди вдома є свята вода. І минулого року ми святили самі. Мій улюблений пасхальний рецепт - це сирна запіканка. Бажаю всім гарних свят і міцного здоров'я!

Аліса Тункевич (фото: instagram.com/mamahohotala)

Євген Янович

Вперше за останні 4 роки я не тримаю Пасхальний піст. Тому цього року немає такого очікування Великодня. За традицією, збираюся зустріти його з рідними. Але тільки якщо це дозволять зробити карантинні обмеження. Сподіваюся, так і буде. Адже того року втілити в життя план "з'їсти яйце з бабусею" не вдалося.

Євген Янович (фото: instagram.com/mamahohotala)

Володимир Кравчук

Великдень в моїй родині завжди вважався сімейним святом. Ми всі з'їжджалися в село до бабусі з дідусем, де і святкували всією сім'єю. Однак через локдаун, швидше за все, я буду святкувати його вдома, в Києві. Не планую відвідувати храм, щоб уникнути скупчення людей. Однак, хочу запекти домашню ковбасу. Чомусь саме вона у мене асоціюється з Великоднем. Паска і яйця теж, але чомусь саме домашню ковбасу вважав королевою цього святкового столу. Ще дуже хочеться якось закупити інвентар і відновити традицію розпису писанок до Великодня. Але думаю, почну це вже з наступного року.

Володимир Кравчук (фото: instagram.com/mamahohotala)

Юрій Громовий

Я сидітиму вдома, буду об'їдатися пасками, грати з дітьми, спілкуватися з дружиною і дивитися телевізор. В принципі, як і в будь-який вихідний, тільки з пасками.

Юрій Громовий (фото: instagram.com/mamahohotala)

Олексій Рева

Великдень у мене асоціюється з сім'єю, тому і святкувати будемо також в сімейному колі. До готування пасок я, чесно, відношення не маю. Планую зустрітися з ними вже за готовим столом.

Олексій Рева (фото: instagram.com/mamahohotala)