Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал о любимом угощении на Пасху

Михаил Хома (фото: instagram.com/dzidzio)

Хома рассказал, как отметить Пасху в этом году

Известный актер и музыкант Михаил Хома посетил студию программы «Ранок з Україною» на канале «Украина», где рассказал, какие пасхальные традиции есть в его семье и каким образом будет отмечать праздник в условиях карантина, а также признался, что в этом году будет собственноручно готовить паску.

Мегапопулярный DZIDZIO недавно исполнил хит прошлого года «Вихідний» на церемонии «Українська пісня року», трансляция которой состоится накануне Пасхи, 18 апреля, в 20:45 на канале «Украина». На днях артист рассказал украинцам, от каких семейных традиций ему придется отказаться из-за карантинных мер:

«Традиции такие, как и у всех – в последнюю неделю придерживаться поста – отказаться от всевозможных развлечений, понять, что я сделал не так, признать это и принять. В пятницу я всегда приезжал к Плащанице – в ту церковь, где я родился – в маленьком селе Бортники на Западной Украине. А в воскресенье мы всей семьей шли в церковь с корзинками, и все вместе встречали праздник», – поделился лидер группы «DZIDZIO» Михаил Хома в эфире канала «Украина».

Артист признается – пытается соблюдать пост, но последнюю неделю перед Пасхой обязательно отказывается от всего запретного. Но в этом году Михаилу придется отказаться и от традиционного празднования Пасхи, к чему призывает и своих поклонников:

«Первый раз в моей жизни, я думаю, это также первый раз для всех украинцев – мы будем отказываться от этого. Я вас очень прошу, люди, оставайтесь дома. Молодежь пусть настроит онлайн-трансляцию божьей службы и вместе помолимся за Украину, и отпразднуем таким необычным способом Пасху. Ведь нужно помнить, что после ночи всегда будет день!» – напоминает артист, который выступит на праздничном концерте «Українська пісня року».

Кроме того, DZIDZIO рассказал, что собирается собственноручно готовить паску, ведь есть свободное время и небольшой опыт.

«Почему бы нет? Попробую, я уже и пампушки пек! Секретного рецепта у меня нет, но я очень люблю паски! Почему-то мне очень нравилась пасха с ветчиной, не мог понять, почему, но мне всегда это нравилось, еще люблю добавить хрена», – поделился музыкант в программе «Ранок з Україною».

Напомним, ранее Анатолий Анатолич назвал топ-5 идей, как встретить Пасху на карантине.