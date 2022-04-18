Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ

Скандальная блогершаиз Мелитополя Алена Лоран, которая когда-то засветилась в шоу "Панянки-селянки", "Супермама", а также отметилась скандальными заявлениями о занятии черной магией, теперь распускает фейки про ВСУ.

В одном из Telegram-каналов появилось разоблачение этой дамы.

Сейчас она вместо гадания, магии перешла на тему "новостей" о ВСУ, вещая о том, что ей "рассказали карты".

В частности, дама говорит, что Польша решила отобрать запад Украины. Таким образом, уверена Лоран, сбывается пророчество Жириновского.

Кроме того она в своих текстах заявляет, что именно ВСУ бомбит мирные города. Женщина возмущена, что украинцы так негативно настроены к ней и говорит, что уедет в России, где ее "не обидел ни один русский солдат".

Скриншот: t.me/bozhejakekonchene

Чем раньше оскандалилась Алена Лоран (Елена Дрюцкая-Мищанюк)

Алена Лоран ранее заявляла, что занимается черной магией. Так, зимой 2020 года она пыталась запугать работника полиции и грозилась своими "магическими способностями" расправиться со следователем, пытаясь добиться "положительного" решение в уголовном производстве в отношении ее мужа.

Блогерша два месяца преследовала следователя и пыталась запугать ее то порчей, то чумой, то проклятиями, то просто грубыми нецензурными оскорблениями в адрес работника полиции и его семьи.

В октябре 2020 года стало известно о похищении маленькой дочери Алены с целью выкупа.

Лоран также была замечена в украинских телевизионных проектах "Богиня шопинга", "Панянки-селянки", "Супермама" и другие.