Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ

Скандальна блогерка з Мелітополя Альона Лоран, яка колись засвітилася в шоу "Панянки-селянки", "Супермама", а також відзначилася скандальними заявами про заняття чорною магією, тепер розпускає фейки про ЗСУ.

В одному з Telegram-каналів з'явилося викриття цієї дами.

Зараз вона замість ворожіння, магії перейшла на тему "новин" про ЗСУ, віщаючи про те, що їй "розповіли карти".

Зокрема, дамочка каже, що Польща вирішила відібрати Захід України. Таким чином, впевнена Лоран, збувається пророцтво Жириновського.

Крім того вона у своїх текстах заявляє, що саме ЗСУ бомбить мирні міста. Жінка обурена, що українці так негативно налаштовані до неї і каже, що поїде в Росії, де її "не образив жоден руський солдат".

Скріншот: t.me/bozhejakekonchene

Чим раніше оскандалилася Альона Лоран (Олена Дрюцька-Міщанюк)

Альона Лоран раніше заявляла, що займається чорною магією. Так, взимку 2020 року вона намагалася залякати працівника поліції і погрожувала своїми "магічними здібностями" розправитися зі слідчим, намагаючись домогтися "позитивного" рішення у кримінальному провадженні щодо її чоловіка.

Блогерка два місяці переслідувала слідчого і намагалася залякати її то порчею, то чумою, то прокльонами, то просто грубими нецензурними образами на адресу працівника поліції і його сім'ї.

У жовтні 2020 року стало відомо про викрадення маленької дочки Альони з метою викупу.

Лоран також була помічена в українських телевізійних проектах "Богиня шопінгу", "Панянки-селянки", "Супермама" та інші.