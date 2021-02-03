Украинская актриса Анна Кошмал показала фото со съемок "Сватов": мало похожа на себя

Анна Кошмал показала уникальный кадр со съемок сериала "Сваты", в котором она блестяще сыграла роль повзрослевшей Женечки Ковалевой. Украинская актриса снималась в популярном проекте в пятом и шестом сезонах, а участвовать в комедийной картине начала еще в подростковом возрасте - когда ей было 16 лет.

Звезда опубликовала редкое фото в своем Instagram в stories.

На снимке Анна в образе девочки-гота Жени Ковалевой - на ней рубаха в клетку черно-белого цвета, черный свитерок-жилет, черные брюки, а лук дополняет черный галстук с мелким белым принтом. Черноволосая Кошмал деловито смотрит в объектив, скрестив руки.

Анна Кошмал показала редкий кадр со съемок сериала "Сваты" 5 сезон (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)

Нужно сказать, что ныне актриса очень мало похожа на тот прошлый образ, в котором она блистала в 5-м сезоне "Сватов" - что не удивительно, ведь с начала съемок Кошмал в сериале прошло уже 10 лет.

Также Анна показала в сети свежее фото, на котором в белом легком облегающем платье, подчеркивающим стройную фигуру актрисы, с мечтательным видом расположилась в мягком кресле с павлиньим пером в руке.

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Ранее мы писали о том, что звезда "Сватов" Анна Кошмал разоткровенничалась о материнстве и впервые показала фото незадолго до родов.

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