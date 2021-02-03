Українська актриса Анна Кошмал показала фото зі зйомок "Сватів": мало схожа на себе

Анна Кошмал показала унікальний кадр зі зйомок серіалу "Свати", в якому вона блискуче зіграла роль дорослої Жені Ковальової. Українська актриса знімалася в популярному проекті в п'ятому і шостому сезонах, а взяла участь у створенні комедійній стрічці ще в підлітковому віці, коли їй було 16 років.

Зірка опублікувала рідкісне фото у своєму Instagram в stories.

На знімку Анна в образі дівчинки-гота Жені Ковальової - на ній сорочка в клітку чорно-білого кольору, чорний светрик-жилет, чорні штани, а лук доповнює чорна краватка з дрібним білим принтом. Чорнява Кошмал діловито дивиться в об'єктив, схрестивши руки.

Анна Кошмал показала рідкісний кадр зі зйомок серіалу "Свати" 5 сезон (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)

Треба сказати, що нині актриса дуже мало схожа на той минулий образ, в якому вона блищала в 5-му сезоні "Сватів" - що не дивно, адже з початку зйомок Кошмал в серіалі минуло вже 10 років.

Також Анна показала в мережі свіже фото, на якому в білій легкій облягаючій сукні, що підкреслює струнку фігуру акторки, з мрійливим виглядом розташувалася в м'якому кріслі з павиним пером у руці.

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Раніше ми писали про те, що зірка "Сватів" Анна Кошмал розговорилася про материнство і вперше показала фото незадовго до пологів.

Також ми писали про те, що нещодавно з'явилися пристрасні фото дорослої зірки "Сватів" у спокусливих образах.