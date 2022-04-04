Украинка Мика Ньютон спела с Джоном Леджендом на "Грэмми": видео, пробирающее до мурашек
Во время церемонии "Грэмми", на которой выступил Владимир Зеленский, был показан очень сильный номер с участием Джона Ледженда, а также украинок Мики Ньютон, Сюзанны Иглидан и Любови Якимчук.
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На сцене сначала появился сам Джон за роялем, который представил новую песню "Free". Позже к нему присоединилась Мика Ньютон, которая спела свою часть на украинском языке.
Аккомпанировала им бандуристка из Одессы Сюзанна Иглидан, а затем свои стихи на английском зачитала поэтесса Любовь Якимчук, уроженка Донбасса.
В конце выступления на экране транслировали кадры украинских беженцев, разрушенных зданий и других жутких картин войны в Украине.
It was an honor to perform FREE tonight along with Lyuba Yakimchuk, Siuzanna Iglidan, Mika Newton, and our incredible choir. pic.twitter.com/7zYHep1mJG— John Legend (@johnlegend) April 4, 2022
Что известно об украинках на "Грэмми"
Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай) прославилась в Украине в 2000-х годах. В 2011 году она представляла Украину Евровидении, где заняла четвертое место. После этого переехала жить в США, вышла замуж за своего избранника, американца Криса Сааведра.
Любовь Якимчук - уроженка Первомайска Луганской области, украинская писательница (поэтесса, прозаик, сценарист), автор книги "Абрикосы Донбасса". Лауреат премии американского фонда Ковалевых в номинации "Поэзия", Нью-Йорк (2017). Ее поэзии переведены на 19 языков.
Сюзанна Иглидан - известная во всем бандуристка из Одессы, которая имеет большой успех в США. Она пианистка, бандуристка, композитор, продюсер, основатель и президент лейбла Global Musical Bridges.
Напомним, что во время церемонии Владимир Зеленский призвал всех присутствующих в зале говорить правду о войне и поддержать Украину.
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