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Украинка Мика Ньютон спела с Джоном Леджендом на "Грэмми": видео, пробирающее до мурашек

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 12:16
Украинка Мика Ньютон спела с Джоном Леджендом на "Грэмми": видео, пробирающее до мурашек Фото: Украинка Мика Ньютон спела с Джоном Леджендом на "Грэмми" (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Во время церемонии "Грэмми", на которой выступил Владимир Зеленский, был показан очень сильный номер с участием Джона Ледженда, а также украинок Мики Ньютон, Сюзанны Иглидан и Любови Якимчук.

Смотрите ниже в материале Lite сильное видео, как миру кричат о войне в Украине.

На сцене сначала появился сам Джон за роялем, который представил новую песню "Free". Позже к нему присоединилась Мика Ньютон, которая спела свою часть на украинском языке.

Аккомпанировала им бандуристка из Одессы Сюзанна Иглидан, а затем свои стихи на английском зачитала поэтесса Любовь Якимчук, уроженка Донбасса.

В конце выступления на экране транслировали кадры украинских беженцев, разрушенных зданий и других жутких картин войны в Украине.

Что известно об украинках на "Грэмми"

Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай) прославилась в Украине в 2000-х годах. В 2011 году она представляла Украину Евровидении, где заняла четвертое место. После этого переехала жить в США, вышла замуж за своего избранника, американца Криса Сааведра.

Любовь Якимчук - уроженка Первомайска Луганской области, украинская писательница (поэтесса, прозаик, сценарист), автор книги "Абрикосы Донбасса". Лауреат премии американского фонда Ковалевых в номинации "Поэзия", Нью-Йорк (2017). Ее поэзии переведены на 19 языков.

Сюзанна Иглидан - известная во всем бандуристка из Одессы, которая имеет большой успех в США. Она пианистка, бандуристка, композитор, продюсер, основатель и президент лейбла Global Musical Bridges.

Напомним, что во время церемонии Владимир Зеленский призвал всех присутствующих в зале говорить правду о войне и поддержать Украину.

Также мы писали, что Мика Ньютон боролась с онкологией.

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