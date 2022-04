Украинка Мика Ньютон спела с Джоном Леджендом на "Грэмми": видео, пробирающее до мурашек

На сцене сначала появился сам Джон за роялем, который представил новую песню "Free". Позже к нему присоединилась Мика Ньютон, которая спела свою часть на украинском языке.

Аккомпанировала им бандуристка из Одессы Сюзанна Иглидан, а затем свои стихи на английском зачитала поэтесса Любовь Якимчук, уроженка Донбасса.

В конце выступления на экране транслировали кадры украинских беженцев, разрушенных зданий и других жутких картин войны в Украине.

It was an honor to perform FREE tonight along with Lyuba Yakimchuk, Siuzanna Iglidan, Mika Newton, and our incredible choir. pic.twitter.com/7zYHep1mJG