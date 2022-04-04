Українка Міка Ньютон заспівала з Джоном Леджендом на "Греммі": відео, що пробирає до мурашок
Під час церемонії "Греммі", на якій виступив Володимир Зеленський, був показаний дуже сильний номер за участю Джона Ледженда, а також українок Мікі Ньютон, Сюзанни Іглідан і Любові Якимчук.
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На сцені спочатку з'явився сам Джон за роялем, який представив нову пісню "Free". Пізніше до нього приєдналася Міка Ньютон, яка заспівала свою частину українською мовою.
Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан, а потім свої вірші англійською зачитала поетеса Любов Якимчук, уродженка Донбасу.
Наприкінці виступу на екрані транслювали кадри українських біженців, зруйнованих будівель та інших моторошних картин війни в Україні.
It was an honor to perform FREE tonight along with Lyuba Yakimchuk, Siuzanna Iglidan, Mika Newton, and our incredible choir. pic.twitter.com/7zYHep1mJG— John Legend (@johnlegend) April 4, 2022
Що відомо про українців на "Греммі"
Міка Ньютон (справжнє ім'я Оксана Грицай) прославилася в Україні в 2000-х роках. У 2011 році вона представляла Україну Євробаченні, де посіла четверте місце. Після цього переїхала жити в США, вийшла заміж за свого обранця, американця Кріса Сааведра.
Любов Якимчук - уродженка Первомайська Луганської області, українська письменниця (поетеса, прозаїк, сценарист), автор книги "Абрикоси Донбасу". Лауреат премії американського фонду Ковальових у номінації "Поезія", Нью-Йорк (2017). Її поезії перекладені на 19 мов.
Сюзанна Іглідан - відома у всьому бандуристка з Одеси, яка має великий успіх у США. Вона піаністка, бандуристка, композитор, продюсер, засновник і президент лейблу Global Musical Bridges.
Нагадаємо, що під час церемонії Володимир Зеленський закликав усіх присутніх у залі говорити правду про війну і підтримати Україну.
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