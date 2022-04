Українка Міка Ньютон заспівала з Джоном Леджендом на "Греммі": відео, що пробирає до мурашок

На сцені спочатку з'явився сам Джон за роялем, який представив нову пісню "Free". Пізніше до нього приєдналася Міка Ньютон, яка заспівала свою частину українською мовою.

Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан, а потім свої вірші англійською зачитала поетеса Любов Якимчук, уродженка Донбасу.

Наприкінці виступу на екрані транслювали кадри українських біженців, зруйнованих будівель та інших моторошних картин війни в Україні.

It was an honor to perform FREE tonight along with Lyuba Yakimchuk, Siuzanna Iglidan, Mika Newton, and our incredible choir. pic.twitter.com/7zYHep1mJG