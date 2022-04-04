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Зеленский выступил на церемонии награждения "Грэмми"

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Лос-Анджелес, Понедельник 04 апреля 2022 06:32
Зеленский выступил на церемонии награждения "Грэмми" Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гостям и зрителям 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми". Он призвал общественность не молчать, и при каждой возможности говорить правду о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли за время войны. И мы никогда не увидим, как они рисуют" , — сказал он в обращении.

Зеленский призвал всех присутствующих в зале говорить правду о войне и поддержать Украину кто чем может. Он добавил, что музыка все равно прорвется, и рассказал о воюющих городах, их главных проблемах.

"Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие города Украины – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми", - обратился президент ко всем присутствующим.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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