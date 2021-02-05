Когда в Украине установится весенняя погода: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине принесет похолодание с осадками в ближайшие дни, однако в феврале в середине месяца на большей части территории страны будет ясный период, а стабильное потепление ожидается к концу зимы. Таким образом метеорологическая весна в этом году начнется в большинстве регионов по своему календарному "расписанию".

Об этом говорят обновленные данные прогноза синоптиков на сайте Gismeteo.

Какая погода ожидается в разных регионах Украины до конца февраля - начала марта

В Киеве с 5 февраля столбики термометров поползут вниз с -5 градусов в дневное время до -11 градусов 7-го числа, следующая неделя будет морозная со снегопадами в будние дни (8 и 10 февраля снег будет довольно сильный). Самыми холодными датами станут выходные 13-14 февраля, когда температура воздуха днем составит -17... -14 градусов днем, и -24... -25 градусов ночью соответственно. В третью декаду месяца морозная погода сохранится, но намечается постепенное повышение температуры с -9 до -3 градусов днем, а к концу февраля после незначительного "проседания" вниз термометры покажут первые "плюсы" уже с 27 числа, хотя ночные морозы останутся. Период снегопадов прогнозируется с 20 по 25 февраля.

В Харькове в эти выходные придут морозы до -10 градусов днем и -16 градусов ночью. Затем с 8 по 12 февраля сильные снегопады будут чередоваться снегом с дождем. По аналогии со столицей, самыми холодными днями станут выходные 13-14 февраля: -18... -15 градусов днем и -25... -26 градусов ночью, хотя такая мерзлота будет сопровождаться ясной погодой без осадков. С 15 по 28 февраля температура воздуха будет упорно повышаться до +1 градуса днем уже 1 марта. Снег в последнюю декаду февраля ожидается только с 20 по 23 числа.

Во Львове до середины февраля прогнозируются осадки в виде снега и снега с дождем, температура воздуха будет колебаться в пределах 0... -8 градусов днем, однако 12 и 13 февраля ожидаются морозы до -12... -13 градусов днем и -16... -18 ночью соответственно. С 15 февраля наметится тенденция к условному потеплению, придут солнечные деньки, на смену которым с 20 февраля вернется снег и пасмурная погода. Плюсовая температура и отсутствие осадков ожидаются с конца зимы, и даже ночные морозы будут незначительными.

В Днепре с 5 по 12 февраля погода будет мерзкая с перепадами в плюсы и минусы, и с существенными осадками в виде снега с дождем. 13-14 февраля они прекратятся, но будут морозы до -20... -22 градусов ночью и -12 градусов днем. С середины месяца температура воздуха будет постепенно повышаться, и конец зимы будет уже при плюсовой погоде. Еще один период осадков ожидается с 20 по 23 февраля, после чего будет преобладать переменная облачность.

В Одессе с 5 по 12 февраля зарядят дожди со снегом, а 14-го ожидается сильный снегопад. Всю следующую неделю температура воздуха будет варьироваться в пределах -3... +8 градусов днем -6... +4 градусов ночью. С середины месяца и до последних дней зимы столбики термометров почти не будут "прыгать", ожидается около -1... +3 градусов в дневное время, а уже с 27 февраля и до 3 марта будут стабильные +5 градусов, причем в ночное время также будет выше нуля.

В Луганске с 5 февраля и до середины месяца погода будет сложная: температура воздуха устроит "скачки" и станет меняться почти ежедневно с минусов - в плюсы, но сильных морозов не предвидится, а выше показателя в +6 градусов термометры не покажут. С 8 по 13 февраля снегопады будут сменяться дождями со снегом. С 15 числа температура будет вести себя уже спокойно, и с -8 градусов начнет шествие до +3 градусов к первому дню весны. Впрочем, ночные морозы еще останутся. На смену осадкам в виде снега в период с 21 по 24 февраля придут солнечные дни до конца месяца.

В Херсоне до выходных похолодает до -2 градусов днем в воскресенье, а уже с начала следующей недели ожидается скачек до +10 градусов, но "минуса" вернутся с 13-го числа. До середины месяца снег будет сменяться дождем. С третьей недели февраля и до конца месяца (за исключением периода с 20 по 22 февраля) будет уже без осадков. С 18 февраля и до первых дней марта температура воздуха будет варьироваться от нуля до +5 градусов.

В Чернигове с 5 февраля начнется похолодание до -13 градусов в воскресенье днем и -21 градуса ночью. С 8 до 13 февраля будут сильные снегопады. Самыми холодными датами станут 10 и 13-14 февраля, когда температура воздуха опустится до -15... -16 градусов днем и -19... -23 градусов ночью. С 15 по 19 марта будет ясно, но холодно, а новая порция осадков ожидается в период с 20 по 27 февраля. В последнюю неделю зимы столбики термометров будут постепенно подниматься, и уже 1 марта достигнут нуля в дневное время, после чего продолжат свое движение вверх.

В Ужгороде почти весь месяц будет плюсовая температура воздуха в дневное время, впрочем, и по ночам иногда тоже. Особо резких скачков термометры не покажут. До середины февраля тут зарядят дожди с мокрым снегом, затем с 15 по 19 февраля будет "пятидневка" без осадков, после чего они снова периодически будут возвращаться. С 1 марта исчезнут даже ночные "минуса".

Ранее сообщалось, что харьковский сурок-синоптик Тимка дал прогноз и "объяснил", когда наступит весна в Украине.

Кстати, перед этим на аналогичный вопрос ответили народные синоптики, которые рассказали украинцам, когда ждать настоящей весны.