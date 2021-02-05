Коли в Україні встановиться весняна погода: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні принесе похолодання з опадами у найближчі дні, однак у лютому в середині місяця на більшій частині території країни буде ясний період, а стабільне потепління очікується наприкінці зими. Таким чином метеорологічна весна в цьому році почнеться в більшості регіонів за своїм календарним "розкладом".

Про це свідчать оновлені дані прогнозу синоптиків на сайті Gismeteo.

Яка погода очікується в різних регіонах України до кінця лютого - початку березня

У Києві з 5 лютого стовпчики термометрів поповзуть вниз з -5 градусів в денний час до -11 градусів 7-го числа, наступний тиждень буде морозний зі снігопадами у будні дні (8 та 10 лютого сніг буде досить сильний). Найхолоднішими датами стануть вихідні 13-14 лютого, коли температура повітря вдень становитиме -17... -14 градусів вдень, і -24... -25 градусів вночі відповідно. У третю декаду місяця морозна погода збережеться, але намічається поступове підвищення температури з -9 до -3 градусів вдень, а до кінця лютого після незначного "просідання" вниз термометри покажуть перші "плюси" вже з 27 числа, хоча нічні морози залишаться. Період снігопадів прогнозується з 20 по 25 лютого.

У Харкові у ці вихідні прийдуть морози до -10 градусів вдень та -16 градусів вночі. Потім з 8 по 12 лютого сильні снігопади будуть чергуватися снігом з дощем. За аналогією зі столицею, найхолоднішими днями стануть вихідні 13-14 лютого: -18... -15 градусів вдень і -25... -26 градусів вночі, хоча така мерзлота буде супроводжуватися ясною погодою без опадів. З 15 по 28 лютого температура повітря буде наполегливо підвищуватися до +1 градуса вдень вже 1 березня. Сніг в останню декаду лютого очікується тільки з 20 по 23 числа.

У Львові до середини лютого прогнозуються опади у вигляді снігу та снігу з дощем, температура повітря коливатиметься в межах 0... -8 градусів вдень, проте 12 і 13 лютого очікуються морози до -12... -13 градусів вдень та -16... -18 вночі відповідно. З 15 лютого намітиться тенденція до умовного потепління, прийдуть сонячні деньки, на зміну яким з 20 лютого повернеться сніг і похмура погода. Плюсова температура та відсутність опадів очікуються з кінця зими, і навіть нічні морози будуть незначні.

У Дніпрі з 5 по 12 лютого погода буде мерзенна з перепадами в плюси та мінуси, і з істотними опадами у вигляді снігу з дощем. 13-14 лютого вони припиняться, але будуть морози до -20... -22 градусів вночі та -12 градусів вдень. З середини місяця температура повітря буде поступово підвищуватися, і кінець зими буде вже при плюсовій погоді. Ще один період опадів очікується з 20 по 23 лютого, після чого переважатиме мінлива хмарність.

В Одесі з 5 по 12 лютого зарядять дощі зі снігом, а 14-го очікується сильний снігопад. Весь наступний тиждень температура повітря коливатиметься в межах -3... +8 градусів удень та -6... +4 градусів вночі. З середини місяця і до останніх днів зими стовпчики термометрів майже не будуть "стрибати", очікується близько -1... +3 градусів в денний час, а вже з 27 лютого по 3 березня будуть стабільні +5 градусів, причому в нічний час також буде вище нуля.

У Луганську з 5 лютого і до середини місяця погода буде складною: температура повітря влаштує "стрибки" і стане змінюватися майже щодня з мінусів - на плюси, але сильних морозів не передбачається, а вище позначки у +6 градусів термометри не покажуть. З 8 по 13 лютого снігопади змінюватимуться дощами зі снігом. З 15 числа температура поводитиметься спокійно, і з -8 градусів розпочне ходу до +3 градусів до першого дня весни. Втім, нічні морози ще залишаться. На зміну опадам у вигляді снігу в період з 21 по 24 лютого прийдуть сонячні дні до кінця місяця.

У Херсоні до вихідних похолодає до -2 градусів вдень у неділю, а вже з початку наступного тижня очікується стрибок до +10 градусів, але "мінуси" повернуться з 13-го числа. До середини місяця сніг буде змінюватися дощем. З третього тижня лютого і до кінця місяця (за винятком періоду з 20 по 22 лютого) буде вже без опадів. З 18 лютого і до перших днів березня температура повітря змінюватиметься від нуля до +5 градусів.

У Чернігові з 5 лютого почнеться похолодання до -13 градусів у неділю вдень і -21 градуса вночі. З 8 до 13 лютого будуть сильні снігопади. Найхолоднішими датами стануть 10 і 13-14 лютого, коли температура повітря опуститься до -15... -16 градусів вдень та -19... -23 градусів вночі. З 15 по 19 березня буде ясно, проте холодно, а нова порція опадів очікується в період з 20 по 27 лютого. В останній тиждень зими стовпчики термометрів будуть поступово підійматися, і вже 1 березня досягнуть нуля в денний час, після чого продовжать свій рух вгору.

В Ужгороді майже весь місяць буде плюсова температура повітря в денний час, втім, і ночами іноді теж. Особливо різких стрибків термометри не покажуть. До середини лютого тут зарядять дощі з мокрим снігом, потім з 15 по 19 лютого буде "п'ятиденка" без опадів, після чого вони знову періодично повертатимуться. З 1 березня зникнуть навіть нічні "мінуси".

Раніше повідомлялося, що харківський бабак-синоптик Тимко дав прогноз і "пояснив", коли настане весна в Україні.

До речі, перед цим на аналогічне питання відповіли народні синоптики, які розповіли українцям, коли чекати справжню весну.