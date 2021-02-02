Синоптики рассказали, когда ждать настоящей весны в Украине

Погода в Украине весной (коллаж РБК-Украина)

Весна в Украине в этом году наступит не по календарю, а где-то к началу апреля. Как прогнозируют народные синоптики, в начале марта ожидаются морозы и снег. К середине месяца потеплеет, но ненадолго. Пройдут дожди с мокрым снегом.

Об этом пишет "Сегодня", ссылаясь на прогнозы народных синоптиков.

Эксперты отмечают, что теплые весенние градусы украинцы смогут ощутить только после 20-х чисел апреля, хотя потеплеет уже в начале месяца.

В начале мая в стране будет тепло, но довольно мокро из-за дождей. В середине месяца станет жарко и сухо, но ближе к лету может задождить.

Также не будет баловать погодой и лето — в 2021 году в этот период вероятны невысокие температуры и холодные дожди. Леонид Горбань предсказывает оптимальным по погоде только июнь, все остальные летние месяцы будут не самыми щедрыми на жару. Нас ждет также теплая осень с сильными осадками.

Напомним также, что еще в 2019 году синоптики разного уровня влияния предсказали необычно холодную зиму 2020-2021 года. Они сообщали, что зимние холода отложат наступление весны, что в последствии приведет к экстренному переходу с морозов на высокие температуры. Резкая жара приведет к ливням, что позволит стабилизировать погоду, сделав лето умеренно теплым без необычайных температурных скачков.

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