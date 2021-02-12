В Украине на смену метелям идут крепкие морозы: синоптики показали карты погоды

Погода в Украине принесет существенные осадки и мощный ветер в пятницу, 12 февраля, однако такая непогода стихнет уже завтра. Вместо нее придут крепкие морозы на выходных.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на период с 12 по 14 февраля на сайте Укргидрометцентра .

Сложные погодные условия со снегопадами и метелями 12 февраля ожидаются в большинстве областей.

На Севере, а также в Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют значительный снег. В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях будет мокрый снег, а также гололед. В восточных и юго-восточных областях - дождь с переходом в мокрый снег.

Температура воздуха в среднем составит в течение суток около -13... -6 градусов; а в Карпатах термометры покажут под -20 градусов. В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областях и в Крыму будет гораздо теплее: около +3... +7 градусов.

Карта погоды в Украине 12 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В выходные ожидается постепенное прекращение осадков, ослабление ветра и усиление мороза. Так, 13 февраля незначительный снег пройдет в Черниговской, Киевской, Черкасской, Ровенской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях и в Крыму. На остальной территории Украины осадки не прогнозируются.

Температура воздуха в среднем по стране в течение суток: около -14... -5 градусов, однако на Закарпатье и в Крыму будет потеплее, но столбики термометров выше нуля градусов не поднимутся.

Карта погоды в Украине 13 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 14 февраля, везде в Украине будет сухо, ожидается небольшая облачность, морозы сохранятся.

Показатели температуры воздуха будут почти аналогичными с субботними.

Карта погоды в Украине 14 февраля (фото: meteo.gov.ua)