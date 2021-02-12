В Україні на зміну хуртовинам йдуть міцні морози: синоптики показали карти погоди

Погода в Україні принесе істотні опади та сильний вітер у п'ятницю, 12 лютого, однак така негода стихне вже завтра. Замість неї прийдуть міцні морози на вихідних.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на період з 12 по 14 лютого на сайті Укргідрометцентру .

Складні погодні умови зі снігопадами та хуртовинами 12 лютого очікуються в більшості областей.

На Півночі, а також у Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях прогнозують значний сніг. У Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях буде мокрий сніг, а також ожеледь. У східних і південно-східних областях - дощ із переходом у мокрий сніг.

Температура повітря в середньому становитиме протягом доби близько -13... -6 градусів, а в Карпатах термометри покажуть під -20 градусів. У Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській областях та в Криму буде набагато тепліше: близько +3... +7 градусів.

Карта погоди в Україні 12 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У вихідні очікується поступове припинення опадів, ослаблення вітру і посилення морозу. Так, 13 лютого незначний сніг пройде в Чернігівській, Київській, Черкаській, Рівненській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях та в Криму. На решті території України опади не прогнозуються.

Температура повітря в середньому по країні протягом доби: близько -14... -5 градусів, однак на Закарпатті та в Криму буде тепліше, але стовпчики термометрів вище нуля градусів не піднімуться.

Карта погоди в Україні 13 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 14 лютого, скрізь в Україні буде сухо, очікується невелика хмарність, морози збережуться.

Показники температури повітря будуть майже аналогічними з суботніми.

Карта погоди в Україні 14 лютого (фото: meteo.gov.ua)